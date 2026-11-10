Kocaeli merkezli "kaçakçılık" operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen "kaçakçılık" operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanununa muhalefet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin çalışma yürüttü.

Ekiplerce teknik takip ve saha çalışmaları neticesinde, yabancı uyruklu veya Türk vatandaşı kişilerce uluslararası taşımacılık kapsamında, başta Gürcistan olmak üzere çeşitli yabancı ülkelerden Türkiye'ye getirilen tırların plakalarının sökülerek farklı plakalar takıldığı, araçların ülkeye girişleri sırasında gümrük görevlilerince takılan araç takip sistemlerinin söküldüğü, bu yöntemle hem araçların hem de ülkeye ihraç edilen yüksek maddi değere sahip yüklerin izlerinin kaybettirildiği tespit edildi.

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Organizasyon içerisindeki kişilerce kaçırılan tırların Konya'ya götürülerek parçalandığı ve yedek parça olarak kullanıldığı ya da araçların plaka ve şasi gibi ayırt edici bilgilerinin ülkede kayıtlı araçlara ait bilgilerle değiştirilmek suretiyle "change" işlemi yapılarak piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Şüphelilerin ve irtibatlı oldukları kişilerin toplam 20 ayrı olayda yer aldığı, Kırgızistan'a ihraç edilmek üzere hazırlanan 20 IBC (orta boy dökme yük konteyneri) içerisindeki toplam 21 ton "Acetic Acid Glacial" (Saf Asetik Asit) ve Gürcistan'a satılmak üzere sevk edilen 1262 kap içerisinde bulunan toplam 86 bin 012 metrekare kumaşın ülke içerisinde kaçırılması eylemlerinde bulundukları tespit edildi.

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Kaçakçılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 2 çekici ve 3 dorse, "change" yapıldığı belirlenen 6 çekici, ülke içerisinde tescil kaydı bulunan ancak şasi bilgilerinin değiştirildiği tespit edilen 6 çekici olmak üzere toplam 14 çekici ve 3 dorse, Rusya'ya ihraç edilmek üzere sevk edilen 19 bin 760 kilogram ağırlığındaki kumaş kimyasalı ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonlarda İstanbul'da 4, Şırnak'ta 3, Konya'da 2 ve Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Edirne'de 1'er şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca, 1 zanlının farklı suçtan cezaevinde bulunduğunun tespit edildiği öğrenildi.