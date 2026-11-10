Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Beden eğitimi dersinde futbol oynayan arkadaşlarını izlerken hayatını kaybeden Alper toprağa verildi

        Beden eğitimi dersinde futbol oynayan arkadaşlarını izlerken hayatını kaybeden Alper toprağa verildi

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde beden eğitimi dersi sırasında futbol oynayan arkadaşlarını izlerken fenalaşıp hayatını kaybeden Alper Teoman Kavaklı (11), son yolculuğuna uğurlandı. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Alper'in geçmişte bilinen bir hastalığının bulunmadığı bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 16:58 Güncelleme:
        Beden eğitimi dersinde futbol oynayan arkadaşlarını izlerken hayatını kaybeden Alper toprağa verildi

        KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde beden eğitimi dersi sırasında futbol oynayan arkadaşlarını izlerken fenalaşıp hayatını kaybeden Alper Teoman Kavaklı (11), son yolculuğuna uğurlandı. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Alper’in geçmişte bilinen bir hastalığının bulunmadığı bildirildi.

        Olay, dün İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi’nde bulunan 50’nci Yıl Cumhuriyet Ortaokulu’nda meydana geldi. Okulun 5’inci sınıf öğrencisi Alper Teoman Kavaklı, beden eğitimi dersi sırasında futbol oynayan arkadaşlarını izlediği sırada bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden öğretmenleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

        REKLAM

        DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI

        İhbar üzerine okula gelen sağlık ekipleri, kalbinin durduğu belirlenen Alper’e müdahale etti. Dakikalarca kalp masajı yapılan çocuk, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Otopsi işlemleri tamamlanan Kavaklı’nın cenazesi ailesine teslim edildi. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği değerlendirilen çocuğun geçmişte bilinen bir hastalığının bulunmadığı öğrenildi. Gözde Aslanoğlu ve Ali Fuat Kavaklı çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Alper’in 2 ablası bulunduğu belirtildi.

        BAĞÇEŞME MEZARLIĞI’NDA TOPRAĞA VERİLDİ

        REKLAM

        Alper Teoman Kavaklı için Bağçeşme Merkez Camii’nde ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, İzmit Belediye Başkanvekili Lütfü Obuz, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, öğrenciler, öğretmenleri ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kavaklı’nın cenazesi, Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan

        Benzer Haberler

        Nefes borusuna yiyecek kaçan kişiyi, tesisin aşçısı Heimlich manevrasıyla k...
        Nefes borusuna yiyecek kaçan kişiyi, tesisin aşçısı Heimlich manevrasıyla k...
        Kocaelispor'dan Show'un sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Kocaelispor'dan Show'un sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Boğazına yiyecek kaçan yaşlı adamı aşçı kurtardı
        Boğazına yiyecek kaçan yaşlı adamı aşçı kurtardı
        Kartepe'de kaçak atık döken firmaya 50 bin lira ceza
        Kartepe'de kaçak atık döken firmaya 50 bin lira ceza
        Büyük Önder Atatürk Kocaeli'de anıldı
        Büyük Önder Atatürk Kocaeli'de anıldı
        Darıca'da 50 dönümlük Spor Köyü projesinde çalışmalar başladı
        Darıca'da 50 dönümlük Spor Köyü projesinde çalışmalar başladı