Kocaeli merkezli 7 ilde kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı Tırların plakalarını değiştirip izlerini kaybettirdiler, Konya'da parçalayarak sattılar

Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13 şüpheli yakalandı. Yurt dışından getirilen tırların plaka ve şasi bilgilerini değiştirerek kaçakçılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin 20 ayrı olaya karıştığı tespit edilirken, 14 çekici ve 3 dorseye el konuldu.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, araç ve ihracat yükü kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan teknik takip ve saha araştırmalarında, yurt dışından Türkiye'ye getirilen tırların plakalarının sökülerek yerlerine farklı plakalar takıldığı, araçların ülkeye girişlerinin gümrük görevlilerine bildirilen sahte araç takip sistemleriyle gizlendiği tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle araçların ve yüksek maddi değere sahip ihracat yüklerinin izlerini kaybettirdikleri belirlendi.

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Kaçırılan tırlar Konya'da parçalanarak piyasaya sürüldü

Kaçırılan tırların Konya'ya götürülerek parçalandığı ve yedek parça olarak kullanıldığı ya da plaka ve şasi bilgileri değiştirilerek piyasaya sürüldüğü ortaya çıkarıldı. Teknik takip, saha araştırmaları ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarının incelenmesi sonucunda şüphelilerin 20 ayrı olaya karıştıkları tespit edildi.

21 ton kimyasal madde ve 86 bin metrekare kumaş kaçırıldı

Soruşturma kapsamında, ihraç için hazırlanan 21 ton saf asetik asit ile Gürcistan'a gönderilmek üzere sevk edilen 86 bin 12 metrekare kumaşın araçlarla birlikte Türkiye içerisinde kaçırıldığı belirlendi. Ayrıca Rusya'ya ihraç edilmek üzere sevk edilen 19 bin 760 kilogram kumaş kimyasalı, kaçırılmaya çalışıldığı sırada ele geçirildi. Çalışmalarda, kaçakçılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 2 çekici ve 3 dorse ile şasi bilgileri değiştirilen 12 çekici olmak üzere toplam 14 çekici ve 3 dorseye el konuldu.

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7 ilde eş zamanlı operasyon

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince 10 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda İstanbul'da 4, Kocaeli'de 1, Sakarya'da 1, Şırnak'ta 3, Konya'da 2, Bolu'da 1 ve Edirne'de 1 olmak üzere 13 şüpheli yakalandı. Başka bir suçtan tutuklu bulunan 1 şüphelinin de soruşturmaya dahil edilmesiyle toplam 14 kişi hakkında işlem başlatıldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.