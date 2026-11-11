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        Teknoloji rüzgarı Kocaeli'de esecek

        Yazılım ve teknoloji dünyasının profesyonellerini, öğrencileri ve sektör liderlerini bir araya getirecek olan DevFest, 14 Kasım'da Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 13:08 Güncelleme:
        Teknoloji rüzgarı Kocaeli'de esecek

        Yazılım ve teknoloji dünyasının profesyonellerini, öğrencileri ve sektör liderlerini bir araya getirecek olan DevFest, 14 Kasım’da Kocaeli’de gerçekleştirilecek.

        Google Developer Groups (GDG) Kocaeli tarafından düzenlenen etkinlikte, yazılım geliştiricileri, üniversite öğrencileri, sektör profesyonelleri ve teknoloji meraklılarını buluşturacak etkinlikte yapay zeka, mobil uygulama geliştirme, web ve bulut teknolojileri ele alınacak. Etkinlik çerçevesinde farklı alanlarda konuşmalar ve atölyeler düzenlenirken katılımcılara sektör temsilcileriyle tanışma ve networking fırsatı da sunulacak. Etkinlik, 14 Kasım Cumartesi günü Emexotel Kocaeli’de gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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