Teknoloji rüzgarı Kocaeli'de esecek
Yazılım ve teknoloji dünyasının profesyonellerini, öğrencileri ve sektör liderlerini bir araya getirecek olan DevFest, 14 Kasım'da Kocaeli'de gerçekleştirilecek.
Yazılım ve teknoloji dünyasının profesyonellerini, öğrencileri ve sektör liderlerini bir araya getirecek olan DevFest, 14 Kasım’da Kocaeli’de gerçekleştirilecek.
Google Developer Groups (GDG) Kocaeli tarafından düzenlenen etkinlikte, yazılım geliştiricileri, üniversite öğrencileri, sektör profesyonelleri ve teknoloji meraklılarını buluşturacak etkinlikte yapay zeka, mobil uygulama geliştirme, web ve bulut teknolojileri ele alınacak. Etkinlik çerçevesinde farklı alanlarda konuşmalar ve atölyeler düzenlenirken katılımcılara sektör temsilcileriyle tanışma ve networking fırsatı da sunulacak. Etkinlik, 14 Kasım Cumartesi günü Emexotel Kocaeli’de gerçekleştirilecek.
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