Uzmanından kritik uyarı: Meme kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek gayesiyle seminer, farkındalık standı ve uygulamalı atölye düzenledi. Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Nihat Zafer Utkan, meme kanserinin görülme sıklığı ve tarama yöntemlerine ilişkin bilgiler paylaşırken, Dr. Öğr. Üyesi Ebru Çalışkan annesinin meme kanseri tanısı aldığı süreçte yaşadıklarını anlattı.

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi tarafından düzenlenen "Meme Kanseri Farkındalık Buluşması" ile erken tanının önemi gündeme taşındı. "Erken tanı hayat kurtarır" mesajıyla gerçekleştirilen açılış konuşmalarını Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Bekir İnce'nin ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen'in yaptığı programda, meme kanserinin görülme sıklığı, erken teşhis yöntemleri ve düzenli sağlık taramalarının önemi ele alındı. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas da, etkinlik çerçevesinde kurulan Meme Kanseri Farkındalık Standı'nda bilgilendirme çalışmalarına eşlik etti. Stantta meme sağlığı, erken tanı ve tarama programlarına ilişkin farkındalık oluşturulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Akademisyenler ve öğrenci kulüplerinin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte, bilimsel veriler ile kişisel deneyimler bir araya geldi. Seminer, farkındalık standı ve uygulamalı atölyeden oluşan programla meme sağlığı konusunda bilinç düzeyinin artırılması hedeflendi.

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"Kadınların önerilen tarama programlarını ihmal etmemeleri gerekiyor"

Kocaeli'de uzun yıllardır cerrahi onkoloji alanında hekimlik yapan VM Medical Park Hastanesi'nde görevli Prof. Dr. Nihat Zafer Utkan, "Meme Kanserinde Erken Tanı: Ne Biliyoruz, Neleri Değiştirebiliriz?" başlıklı konuşmasında meme kanserine ilişkin bilimsel verileri katılımcılarla paylaştı. 2024 yılına ait 085 yaş grubunu kapsayan kanser araştırmalarına değinen Utkan, kadınlarda meme kanserinin, erkeklerde ise akciğer kanserinin en sık görülen kanser türleri arasında öne çıktığını belirtti. Kanserin görülme sıklığının ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre farklılık gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Utkan, meme kanserinin az gelişmiş ülkelerde daha fazla, gelişmiş ülkelerde ise daha az görüldüğüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Meme kanseri vakalarının yıllar içerisindeki artış eğilimine dikkat çeken Utkan, bu durumun erken tanı ve tarama programlarının önemini artırdığını vurguladı. Meme kanserinin erken evrede tespit edilmesinde mamografinin önemli bir yere sahip olduğunu belirten Utkan, mamografinin erken tanı açısından en etkili tarama yöntemlerinden biri olduğunu ifade etti. Mamografi sırasında maruz kalınan radyasyon miktarının oldukça düşük olduğuna dikkat çeken Utkan, kadınların önerilen tarama programlarını ihmal etmemeleri gerektiğini söyledi.

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"Akademik cübbemi giydiğim gün annemin meme kanseri olduğunu öğrendim"

Seminerin dikkat çeken bölümlerinden biri de Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ebru Çalışkan'ın kişisel deneyimlerini katılımcılarla paylaştığı konuşma oldu. "Cüppemi Giydiğim Gün: Bir Akademisyen, Bir Evlat ve Erken Tanı. Deneyim Paylaşımı" başlıklı konuşmasında Çalışkan, annesinin meme kanseri tanısı aldığı günü ve ailesinin yaşadığı süreci anlattı. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde akademik cübbesini giydiği gün annesinin meme kanseri olduğunu öğrendiğini belirten Çalışkan, mesleki yaşamında önemli bir dönüm noktası olan bugünün aldığı haberle kendisi için bambaşka bir anlam kazandığını ifade etti. Annesinin hastalığının erken tanı sayesinde tespit edildiğini ve tedavi sürecine başlandığını anlatan Çalışkan, yaşadıkları deneyim üzerinden erken teşhisin önemine dikkat çekti.