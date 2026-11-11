270 kavşakta kesintisiz güvenlik mesaisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların trafikte güvenli ve konforlu yolculuk yapabilmesi için kent genelindeki sinyalizasyon sistemlerini yakından takip ediyor. 270 kavşakta sürdürülen düzenli bakım ve temizlik çalışmalarının yanı sıra meydana gelen teknik arızalar da ekipler tarafından kısa sürede gideriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşımın güvenli, düzenli ve kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi gayesiyle sinyalizasyon kavşaklarında bakım ve temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kentin dört bir yanında gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, trafik ışıkları ve sinyalizasyon ekipmanlarının işlevselliği korunarak sistemlerin sorunsuz çalışması sağlanıyor. Böylelikle sürücülerin ve yayaların kavşaklardaki hareketleri daha güvenli ve kontrollü hale getirilirken, günlük ulaşımda yaşanabilecek muhtemel aksaklıkların da önüne geçiliyor.

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270 kavşakta kesintisiz arıza müdahalesi

Kocaeli genelindeki 270 sinyalizasyon kavşağında anlık arızalara hızlı müdahale edilirken, sistemlerin verimli çalışmasını sağlamak gayesiyle periyodik bakım ve temizlik faaliyetleri de düzenli olarak yürütülüyor. Ekipler tarafından gerçekleştirilen bu çalışmalarla muhtemel teknik sorunlar kontrol altında tutuluyor, trafik akışının sürekliliği destekleniyor. Büyükşehir ekiplerinin özellikle yoğun kullanılan kavşaklarda gerçekleştirdiği çalışmalar, sürücülerin ve yayaların günlük yaşamını kolaylaştırıyor. Trafik akışının daha düzenli hale gelmesiyle vatandaşlar ulaşım noktalarına güvenli ve konforlu şekilde erişebiliyor.