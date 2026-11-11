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        Valilikten fırtına uyarısı, saatte 90 kilometre hızla esecek

        Kocaeli Valiliği, kentte yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenmesi, cuma günü ise hızının saatte 90 kilometreye ulaşması beklenen rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 14:06 Güncelleme:
        Valilikten fırtına uyarısı, saatte 90 kilometre hızla esecek

        Kocaeli Valiliği, kentte yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenmesi, cuma günü ise hızının saatte 90 kilometreye ulaşması beklenen rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirme sonrasında Kocaeli Valiliği, kentte yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenmesi, cuma günü ise hızının saatte 90 kilometreye ulaşması beklenen rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Valilikten yapılan açıklamada, "12.11.2026 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Kocaeli’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak ( 4060 km/saat), 13.11.2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren ise fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (6090 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. 14.11.2026 Cumartesi akşam saatlerinden itibaren fırtınanın etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınanın oluşturabileceği; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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