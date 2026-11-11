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        Çatı katındaki yangında dumandan etkilenerek öldü

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın çatı katındaki dairede çıkan yangında dumandan etkilenen İhsan Ünal (72) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 20:54 Güncelleme:
        Çatı katındaki yangında dumandan etkilenerek öldü

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın çatı katındaki dairede çıkan yangında dumandan etkilenen İhsan Ünal (72) hayatını kaybetti.

        Bugün saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Osman Yılmaz Mahallesi 606 Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın çatı katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında, evde yalnız yaşayan İhsan Ünal’ın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

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        Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından İhsan Ünal’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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