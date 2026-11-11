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        Kocaeli'de apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 20:02 Güncelleme:
        Kocaeli'de apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

        Osman Yılmaz Mahallesi 605 Sokak'ta tadilat yapılan 5 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle çatı katında hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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