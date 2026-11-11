Kocaeli'de apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
Giriş: 11.11.2026 - 20:02 Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
Osman Yılmaz Mahallesi 605 Sokak'ta tadilat yapılan 5 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle çatı katında hasar oluştu.
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