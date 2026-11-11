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        Trafik ışığı beklemek yerine şerit ihlali yapan maganda kamerada Ters şeride daldı, trafiği tehlikeye attı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kırmızı ışıkta beklemek yerine ters şeride giren servis sürücüsü, trafiği tehlikeye attı. O anlar ışıkta bekleyen bir aracın kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 14:34 Güncelleme:
        Trafik ışığı beklemek yerine şerit ihlali yapan maganda kamerada Ters şeride daldı, trafiği tehlikeye attı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kırmızı ışıkta beklemek yerine ters şeride giren servis sürücüsü, trafiği tehlikeye attı. O anlar ışıkta bekleyen bir aracın kamerasına yansıdı.

        Olay, Gebze ilçesinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, servis sürücüsünün kırmızı ışıkta beklemek yerine ters şeride girerek ışığın yeşile döndüğü esnada yola tehlikeli şekilde çıktığı görüldü. Hem kendisinin hem de trafikteki diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan servis sürücüsü ters şeritten geçiş yaptığı esnada şeritte bulunan bir motosikletliyi de tehlikeye attı.

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        Görüntülerde; ışığın kırmızıda yeşile dönmesi, servis şoförünün ters şeritten yola dahil olması, o esnada şeritte bulunan motosikletlinin son anda kurtulması ve servis şoförünün normal şeride dahil olduğu anlar araç kamerasına saniye saniye kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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