Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Georgios Poursanidis (Yunanistan), Michal Chrąkowiecki (Polonya), Mladen Lucic (Karadağ)
Biotekno Körfez Basket: Boo Buie 15, Johnny Davis 20, Mert Akay 5, Berk Akın 6, Matt Mitchell 8, Akhan Demirtaş 4, Efe Sarıca 4, Altan Çamoğlu 5, Oscar Cluff, Alex Reese 11, Paulius Danusevicius 10, Filip Barna 13
Bigbank/Kalev: Jacob Falke 8, Kaspar Vuks 13, Patrik Saal 10, Hannes Saar 7, Kevaughn Allen 14, Rasmus Vuks, Owen McCormack, Damian Forrest 10, Carlos Jurgens 12, Rinalds Malmanis 1
1. Periyot: 30-18
Devre: 51-40
3. Periyot: 80-51
KOCAELİ
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