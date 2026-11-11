FIBA Europe Cup: Körfez Basket: 101 - Kalev: 75
FIBA Europe Cup F Grubu'nun 6. maçında Körfez Basket, sahasında karşılaştığı Estonya ekibi Kalev'i 10175 mağlup etti.
FIBA Europe Cup F Grubu'nun 6. maçında Körfez Basket, sahasında karşılaştığı Estonya ekibi Kalev'i 10175 mağlup etti.
Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Georgios Poursanidis, Mchal Chrakowiecki, Maden Lucic
Körfez Basket: Boe Buie 15, Jonny Davis 20, Matt Mitchell 8, Oscar Cluff, Paulius Danusevicus 10, Mert Akay 5, Berk Can Akın 6, Atahan Demirtaş 4, Efe Sarıca 4, Altan Çamoğlu 5, Alex Reese 11, Filip Barna 13
Başantrenör: Serhan Kavut
Kalev: Jacop Falko 8, Hannes Saar 7, Kevaughn Allen 14, Owen McCormack, Damian Forrest 10, Kaspar Vuks 13, Patrik Saal 10, Rasmus Vuks, Carlos Jurgens 12, Rinalds Malmanis 1
Başantrenör: Brett Nomm
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