Ormanya'da yaban hayatı sonbahar renkleri arasında yaşanıyor

SEFA TETİK - Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Ormanya Doğal Yaşam Parkı, sonbaharla birlikte sarı, turuncu ve kahverenginin tonlarına bürünen orman dokusu içinde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Yaklaşık 2 milyon metrekarelik alana yayılan parkta, ağaçların yapraklarını dökmeye başlamasıyla yürüyüş yolları ve ormanlık alanlar sonbahar renklerine kavuştu. Havadan bakıldığında sarı ve kızıl tonlara bürünen geniş orman örtüsünün oluşturduğu görünüm dikkati çekerken, yere dökülen yapraklar mevsim değişimini parkın farklı noktalarında hissettiriyor.

Ormanya'nın doğal yaşam alanlarında bulunan geyik, karaca, ceylan ve alageyikler ise mevsimden bağımsız olarak günlük yaşamlarını sürdürüyor. Ağaçların arasında dolaşan, beslenen ve dinlenen hayvanlar, sonbaharın renkleriyle parkın doğal manzarasının bir parçasını oluşturuyor.

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Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçiler de ormanlık alanlarda yürüyüş yapıyor, hayvanları gözlemliyor ve sonbahar manzaralarını fotoğraflıyor. Özellikle çocuklarıyla parka gelen aileler, bir yandan hayvanları yakından görme fırsatı bulurken diğer yandan yapraklarla kaplanan yürüyüş yollarında mevsimin tadını çıkarıyor.

Çocuk Hayvan Çiftliği, kuş gözlem alanları, doğa parkurları ve yaban yaşam alanlarıyla farklı deneyimler sunan Ormanya, sonbahar aylarında da doğayla vakit geçirmek isteyen ziyaretçilerin tercih ettiği adresler arasında yer alıyor.

- "Ormanya sonbaharda da farklı alternatifleriyle ziyaretçileri çekmeye devam ediyor"

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Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürü Ömer Bahadır Özyılmaz, AA muhabirine, Ormanya'da sonbaharın farklı bir atmosferde yaşandığını söyledi.

Özyılmaz, Ormanya'nın sonbaharda turizm acenteleri, tur grupları, doğa fotoğrafçıları, yürüyüş ve bisiklet tutkunları için Karadeniz-Marmara aksında en cazip rotalardan biri haline geldiğini belirterek, "Turizm acentelerinin buraya turlar düzenlemesi, Kocaeli turizminin daha dinamik hale gelmesine büyük katkı sağlıyor. Sonbaharda ziyaretçilerimiz görsel şölenin içerisinde fotoğraf çekiliyorlar. En çok tercih edilen noktalarımız arasında Ormanköy, Orman Kütüphanesi, yürüyüş ve bisiklet parkurları ile kamp alanımız yer alıyor." diye konuştu.

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Sonbaharda yaban hayatı açısından oldukça büyük bir dönüşüm yaşandığını anlatan Özyılmaz, "Hayvanlar kışa hazırlanıyor. Sincaplar fıstıklarını depoluyor. Yaban hayatındaki diğer canlılar, özellikle geyikler, kış hazırlıkları kapsamında vücutlarında değişimler yaşıyor. Ağaçlar ise yapraklarını dökerek enerjilerini köklerinde topluyor, ilkbaharda daha güçlü bir uyanış sergilesinler diye." ifadelerini kullandı.

Özyılmaz, Ormanya'nın dört mevsim yaşayan bir turizm destinasyonu olduğunu vurgulayarak, "Ormanya yaz mevsimindeki yoğun hareketliliğin ardından sonbaharda da farklı alternatifleriyle ziyaretçileri çekmeye devam ediyor." dedi.

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Ormanya'nın yalnızca bir doğal yaşam parkı değil, aynı zamanda korunan bir ekosistem alanı olduğunu belirten Özyılmaz, 500 dönümlük yaban yaşam alanında kontrollü üremelerini sağladıkları kızıl geyikleri her yıl sonbaharda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle Samanlı Dağları'ndaki doğal yaşam alanlarına saldıklarını söyledi.

Geyikleri GPS tasmaları ve çiplerle takip ettiklerini aktaran Özyılmaz, parkta yaşayan 70'ten fazla hayvan türünden biri olan ve takip vericisi takılan "Atlas" isimli leylekten geçen hafta Sudan'dan sinyal aldıklarını kaydetti.

Ormanya'da ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği noktaların başında Ormanköy ve Orman Kütüphanesi'nin geldiğini belirten Özyılmaz, yürüyüş ve bisiklet parkurlarındaki dere, göl ve ağaçlık alanların da görülmesini önerdi.

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Kamp alanının dört mevsim hizmet verdiğine değinen Özyılmaz, burada yılda 16 bin ziyaretçiyi konaklamalı olarak ağırladıklarını sözlerine ekledi.