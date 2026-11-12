Shakespeare'in "On İkinci Gece" oyunu Kocaeli'de sahnelendi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, William Shakespeare'in "On İkinci Gece" oyununu izleyiciyle buluşturdu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, William Shakespeare'in "On İkinci Gece" oyununu izleyiciyle buluşturdu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Güray Dinçol'un yönetmenliğindeki oyunun prömiyeri, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
"Karar" oyunuyla 17 Ekim'de 29. sanat yılının perdesini açan Şehir Tiyatrolarınca sahnelenen oyunda İbrahim Aydın, İlker Bağlam, Sarper Saydam, Senem Akman Muratoğlu, Sevcan Kuş Efe, Su Özdemir, Tuğra Can Bıçak, Ufuk Tuncer, Volkan Dinç, Yusuf Ferhat Kanat ve Çağla Akarsu sahne aldı.
İzleyicilerin beğenisini kazanan oyunun yönetmeni Dinçol'a, oyunun ardından çiçek takdim edildi.
Öte yandan gecede, geçen günlerde yaşamını yitiren Kocaeli Şehir Tiyatroları sanatçısı Şafak Karali için özel anı köşesi hazırlandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.