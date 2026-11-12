Tiyatro sahnesinde unutulmaz gece: "On İkinci Gece" ayakta alkışlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 29. sanat yılında William Shakespeare’in sevilen komedisi "On İkinci Gece" ile tiyatro severlerden tam not aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin kültür ve sanat hayatına katkı sunmaya Şehir Tiyatroları’nın yeni yapımlarıyla devam ediyor. 17 Ekim’de "Karar" oyunuyla 29. sanat yılının perdesini açan Şehir Tiyatroları, sezonun yeni yapımlarından "On İkinci Gece"nin prömiyerini SDKM Büyük Sahne’de gerçekleştirdi. Tiyatros everlerin ilgi gösterdiği geceye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ın eşi Songül Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Prof. Dr. Figen Büyükakın katıldı. Oyun, başarılı sahne performanslarıyla izleyicilerin beğenisini kazandı. Prömiyer gecesinin sonunda salonu dolduran sanatseverler, oyuncuları uzun süre ayakta alkışladı. Alkışların ardından sahneye davet edilen yönetmen Güray Dinçol’a, esere kattığı değer ve başarılı sahnelemesi dolayısıyla çiçek takdim edilerek teşekkür edildi. Prömiyer gecesinde Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın vefat eden kurum sanatçısı Şafak Karali de unutulmadı. Karali anısına hazırlanan özel köşe, sanatçının hatırasını yaşatmak üzere tiyatroseverlerle buluşturuldu. Şehir Tiyatroları ailesinin kaybettiği sanatçı, kendisi için hazırlanan anma köşesinde bir kez daha saygı ve özlemle anıldı.