Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Tiyatro sahnesinde unutulmaz gece: "On İkinci Gece" ayakta alkışlandı

        Tiyatro sahnesinde unutulmaz gece: "On İkinci Gece" ayakta alkışlandı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 29. sanat yılında William Shakespeare'in sevilen komedisi "On İkinci Gece" ile tiyatro severlerden tam not aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 14:16 Güncelleme:
        Tiyatro sahnesinde unutulmaz gece: "On İkinci Gece" ayakta alkışlandı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 29. sanat yılında William Shakespeare’in sevilen komedisi "On İkinci Gece" ile tiyatro severlerden tam not aldı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin kültür ve sanat hayatına katkı sunmaya Şehir Tiyatroları’nın yeni yapımlarıyla devam ediyor. 17 Ekim’de "Karar" oyunuyla 29. sanat yılının perdesini açan Şehir Tiyatroları, sezonun yeni yapımlarından "On İkinci Gece"nin prömiyerini SDKM Büyük Sahne’de gerçekleştirdi. Tiyatros everlerin ilgi gösterdiği geceye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ın eşi Songül Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Prof. Dr. Figen Büyükakın katıldı. Oyun, başarılı sahne performanslarıyla izleyicilerin beğenisini kazandı. Prömiyer gecesinin sonunda salonu dolduran sanatseverler, oyuncuları uzun süre ayakta alkışladı. Alkışların ardından sahneye davet edilen yönetmen Güray Dinçol’a, esere kattığı değer ve başarılı sahnelemesi dolayısıyla çiçek takdim edilerek teşekkür edildi. Prömiyer gecesinde Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın vefat eden kurum sanatçısı Şafak Karali de unutulmadı. Karali anısına hazırlanan özel köşe, sanatçının hatırasını yaşatmak üzere tiyatroseverlerle buluşturuldu. Şehir Tiyatroları ailesinin kaybettiği sanatçı, kendisi için hazırlanan anma köşesinde bir kez daha saygı ve özlemle anıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        Dev proje için 25 teklif
        Dev proje için 25 teklif
        Beyoğlu'nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu!
        Beyoğlu'nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Filistin Başbakanı ayakta alkışlandı
        Filistin Başbakanı ayakta alkışlandı
        Cinayetin faili ABD’de ünlü oyuncu çıktı
        Cinayetin faili ABD’de ünlü oyuncu çıktı
        Boşanma iddialarına yanıt
        Boşanma iddialarına yanıt
        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Bildirilmeyen saldırı detayı! Beşiktaş'taki dehşette 25 gözaltı!
        Bildirilmeyen saldırı detayı! Beşiktaş'taki dehşette 25 gözaltı!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        "Türkiye'nin nükleer enerji birikimi diğer ülkelere de katkı sağlayacak"
        "Türkiye'nin nükleer enerji birikimi diğer ülkelere de katkı sağlayacak"

        Benzer Haberler

        Shakespeare'in "On İkinci Gece" oyunu Kocaeli'de sahnelendi
        Shakespeare'in "On İkinci Gece" oyunu Kocaeli'de sahnelendi
        Büyükşehir'den Gebze'ye yeni ulaşım bağlantısı
        Büyükşehir'den Gebze'ye yeni ulaşım bağlantısı
        Geçen yıl kritik seviyeyi gören Yuvacık Barajı son yağışlarla doldu
        Geçen yıl kritik seviyeyi gören Yuvacık Barajı son yağışlarla doldu
        Ormanya'da yaban hayatı sonbahar renkleri arasında yaşanıyor
        Ormanya'da yaban hayatı sonbahar renkleri arasında yaşanıyor
        Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
        Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
        FIBA Europe Cup: Körfez Basket: 101 - Kalev: 75
        FIBA Europe Cup: Körfez Basket: 101 - Kalev: 75