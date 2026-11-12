Körfez'de marketler didik didik denetleniyor

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığını korumak ve güvenli alışveriş yapmalarını sağlamak gayesiyle ilçe genelindeki marketlere yönelik denetimlerini titizlikle sürdürüyor.

Tüketici mağduriyetinin önüne geçmeyi hedefleyen Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki marketlerde reyonları tek tek kontroller gerçekleştiriyor. Denetimler çerçevesinde marketlerdeki temel gıda ürünlerinden numuneler alınarak; raf etiketi ile kasa fiyatları arasındaki uyumluluk, ürünlerin alışsatış faturaları, son kullanma tarihleri ve genel hijyen şartları detaylı bir şekilde inceleniyor. Kasa ve reyon arasındaki fiyat farklarının önüne geçilmesi hedeflenen çalışmalarda, son kullanma tarihi geçmiş olduğu tespit edilen ürünlere ise halk sağlığını korumak amacıyla el konularak imha işlemi uygulanıyor.