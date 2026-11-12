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        Dereden akan köpüklü su merak uyandırdı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde derede belirli aralıklarla görülen gri köpük tabakası merak konusu oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 15:58 Güncelleme:
        Dereden akan köpüklü su merak uyandırdı

        Kocaeli’nin İzmit ilçesinde derede belirli aralıklarla görülen gri köpük tabakası merak konusu oldu.

        Yenidoğan Mahallesi Mehmet Ali Kağıtçı Sokak üzerinde bulunan derenin belirli saatlerde köpürdüğü gözlemlendi. Su yüzeyinde oluşan köpüklerin akıntıyla birlikte ilerlediği görülürken, köpüklenmenin zaman zaman yoğunlaştığı dikkat çekti. Dere çevresinde oluşan görüntü merak uyandırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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