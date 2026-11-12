Dereden akan köpüklü su merak uyandırdı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde derede belirli aralıklarla görülen gri köpük tabakası merak konusu oldu.
Giriş: 12.11.2026 - 15:58 Güncelleme:
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde derede belirli aralıklarla görülen gri köpük tabakası merak konusu oldu.
Yenidoğan Mahallesi Mehmet Ali Kağıtçı Sokak üzerinde bulunan derenin belirli saatlerde köpürdüğü gözlemlendi. Su yüzeyinde oluşan köpüklerin akıntıyla birlikte ilerlediği görülürken, köpüklenmenin zaman zaman yoğunlaştığı dikkat çekti. Dere çevresinde oluşan görüntü merak uyandırdı.
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