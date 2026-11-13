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        Kocaeli'de yollar sürücülere sonbahar renkleri arasında yolculuk keyfi sunuyor

        Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu, eski İstanbul-Ankara yolu, Şile ve mahallelerine bağlanan yolların çevresindeki ağaçlarda sonbaharın yeşil, sarı, kahverengi ve kızıl tonları hakim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:22 Güncelleme:
        Kocaeli'de yollar sürücülere sonbahar renkleri arasında yolculuk keyfi sunuyor

        Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu, eski İstanbul-Ankara yolu, Şile ve mahallelerine bağlanan yolların çevresindeki ağaçlarda sonbaharın yeşil, sarı, kahverengi ve kızıl tonları hakim oldu.

        Bölgede yollar boyunca uzanan ağaçlardaki renk cümbüşü, görsel şölen oluşturdu.

        Gebze merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Yağcılar, Kargalı, Duraklı, Elbizli mahalleri arasından geçerek Kuzey Marmara Otoyolu, eski İstanbul-Ankara yolu, Şile ve mahallelerine bağlanan yolların etrafındaki ağaçlar ve bitki örtüsünü kaplayan sarı, kahverengi, yeşil ve kızıl tonları, sonbaharın güzelliğini gözler önüne serdi.

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        Bölgenin doğal bitki örtüsünü oluşturan meşe, kayın, gürgen, kestane, kızılağaç, dişbudak ve çınar ağaçlarının farklı renklere bürünmesiyle ortaya çıkan manzara, yol ve doğayla bütünleşerek görsel şölen oluşturdu.

        Sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına bürünen ağaçlar, güzergahı kullanan sürücüleri sonbahar renkleri arasında ağırlıyor.

        Kocaeli'deki yollarda sonbahar renklerinin oluşturduğu ahenk dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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