Kocaeli'de yollar sürücülere sonbahar renkleri arasında yolculuk keyfi sunuyor

Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu, eski İstanbul-Ankara yolu, Şile ve mahallelerine bağlanan yolların çevresindeki ağaçlarda sonbaharın yeşil, sarı, kahverengi ve kızıl tonları hakim oldu.

Bölgede yollar boyunca uzanan ağaçlardaki renk cümbüşü, görsel şölen oluşturdu.

Gebze merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Yağcılar, Kargalı, Duraklı, Elbizli mahalleri arasından geçerek Kuzey Marmara Otoyolu, eski İstanbul-Ankara yolu, Şile ve mahallelerine bağlanan yolların etrafındaki ağaçlar ve bitki örtüsünü kaplayan sarı, kahverengi, yeşil ve kızıl tonları, sonbaharın güzelliğini gözler önüne serdi.

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Bölgenin doğal bitki örtüsünü oluşturan meşe, kayın, gürgen, kestane, kızılağaç, dişbudak ve çınar ağaçlarının farklı renklere bürünmesiyle ortaya çıkan manzara, yol ve doğayla bütünleşerek görsel şölen oluşturdu.

Sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına bürünen ağaçlar, güzergahı kullanan sürücüleri sonbahar renkleri arasında ağırlıyor.

Kocaeli'deki yollarda sonbahar renklerinin oluşturduğu ahenk dronla görüntülendi.