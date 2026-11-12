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        Jandarma narkotikten uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

        Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 23:04 Güncelleme:
        Jandarma narkotikten uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

        Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Bir istihbaratı değerlendiren Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı narkotik dedektifleri Kartepe ve İzmit ilçelerinde iki ayrı operasyon düzenledi. Bir adres ile otomobilde yapılan aramalarda 202 gram kokain, 70 gram bonzai ve 4 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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