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        Temiz hava almak için çıktı, bir daha geri dönmedi 80 yaşındaki adam havadan ve karadan didik didik aranıyor

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde temiz hava almak için dışarı çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 80 yaşındaki adam için ekipler seferber oldu. Kayıp olan yaşlı adam, en son görüldüğü bölgede ve ilçe genelinde didik didik aranıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 16:35 Güncelleme:
        Temiz hava almak için çıktı, bir daha geri dönmedi 80 yaşındaki adam havadan ve karadan didik didik aranıyor

        Kocaeli’nin Derince ilçesinde temiz hava almak için dışarı çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 80 yaşındaki adam için ekipler seferber oldu. Kayıp olan yaşlı adam, en son görüldüğü bölgede ve ilçe genelinde didik didik aranıyor.

        Temiz hava almak gayesiyle evinden çıkan İrfani Karaca, otobüsle Körfez ilçesindeki İlimtepe bölgesine geldi. Akşam saatlerinde evine dönmeyen ve kendisinden haber alınamayan yaşlı adamın yakınları durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ekipleri sevk edildi. Yaşlı adamı bulmak için başlatılan çalışmalarda İlimtepe Kalıcı Konutları çevresindeki ormanlık alanlar başta olmak üzere Belen, Erikli, Dere ve Sipahiler mahalleleri ile Çene Dağı çevresi taranmaya başlandı. Ekipler, dronlarla havadan görüntü alırken karadan da belirlenen güzergahlarda arama faaliyetlerini sürdürüyor. Kayıp olan yaşlı adam, en son görüldüğü bölgede ve ilçe genelinde didik didik aranıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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