Dünya liderlerinin makam araçları Kocaelili şoförlere emanet edildi

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark'ta görevli 10 şoför, devlet başkanlarının Togg marka makam araçlarını kullandı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 920 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen COP31 kapsamında, dünyanın farklı ülkelerinden devlet başkanları ve üst düzey temsilciler Antalya'da bir araya geldi. Zirvenin ulaşım organizasyonuna destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, devlet başkanlarının makam araçlarında görevlendirilmek üzere UlaşımPark bünyesindeki 10 deneyimli şoförü Antalya'ya gönderdi. Şoförler, 2 gün boyunca yerli otomobil Togg'larla devlet başkanlarının ulaşımını sağladı.

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70 otobüs ve 116 personelle ulaşım desteği

UlaşımPark, zirvenin toplu ulaşım organizasyonunda da görev aldı. Bu kapsamda Antalya'ya 50'si sıkıştırılmış doğal gaz (CNG), 20'si dizel yakıtlı olmak üzere toplam 70 otobüs gönderildi. Organizasyonda 116 personel görevlendirilirken, ekiplerin 30 Ekim25 Kasım tarihleri arasında ulaşım hizmetlerini sürdürmesi planlandı.

Kocaeli'nin çevre projeleri zirvede tanıtıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, zirvede ulaşım desteğinin yanı sıra çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını da tanıttı. İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği ve ekolojik restorasyon çalışmaları, sıfır atık uygulamaları, döngüsel ekonomi, yeşil lojistik ve geri kazanılmış su kullanımı projeleri uluslararası katılımcılarla paylaşıldı. Büyükşehir Belediyesi, özel tasarımlı standı ve 4 panelle Kocaeli'de hayata geçirilen çevre projelerini anlattı.