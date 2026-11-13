Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de bin 330 öğrenciye trafik eğitimi verildi

        Kocaeli'de bin 330 öğrenciye trafik eğitimi verildi

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Trafik Eğitim Parkı'nda düzenlenen eğitimlerde, 20262027 eğitimöğretim yılının başlangıcından bu yana bin 330 öğrenciye trafik güvenliği ve acil durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 14:30 Güncelleme:
        Kocaeli'de bin 330 öğrenciye trafik eğitimi verildi

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Trafik Eğitim Parkı'nda düzenlenen eğitimlerde, 20262027 eğitimöğretim yılının başlangıcından bu yana bin 330 öğrenciye trafik güvenliği ve acil durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocuklara küçük yaşta trafik bilinci kazandırmak amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Trafik Eğitim Parkı'nda emniyet, jandarma ve itfaiye personelinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilere trafik kuralları, işaret ve levhaların anlamları, yaya geçitlerinin doğru kullanımı ve trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar teorik ve uygulamalı olarak anlatılıyor. Eylül ayından bu yana eğitim verilen öğrenci sayısı ise bin 330'a ulaştı.

        REKLAM

        Acil durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı

        Trafik, Toplum Destekli Polis ve Jandarma ekiplerinin eşliğinde düzenlenen eğitimlerde, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi personeli tarafından öğrencilere geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ve bu araçlara yol verilmesinin önemi hakkında bilgi verildi. Çocuklara ayrıca yangın anında yapılması gerekenler ve acil durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği anlatıldı. Teorik eğitimlerin ardından özel olarak hazırlanan parkurda uygulama yapan öğrenciler, öğrendikleri trafik kurallarını deneyimleme fırsatı buldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ara ödemelere devam edilecek
        Ara ödemelere devam edilecek
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        "149 bin lira civarında para gönderildi"
        "149 bin lira civarında para gönderildi"
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Aşk iddialarını doğruladı
        Aşk iddialarını doğruladı
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!

        Benzer Haberler

        Eski Bakan Akarcalı, üniversite öğrencileriyle kariyer deneyimlerini paylaş...
        Eski Bakan Akarcalı, üniversite öğrencileriyle kariyer deneyimlerini paylaş...
        Kocaeli'de 12 ilçenin imar sorunları masaya yatırıldı
        Kocaeli'de 12 ilçenin imar sorunları masaya yatırıldı
        Kocaeli'de yollar sürücülere sonbahar renkleri arasında yolculuk keyfi sunu...
        Kocaeli'de yollar sürücülere sonbahar renkleri arasında yolculuk keyfi sunu...
        Jandarma narkotikten uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
        Jandarma narkotikten uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
        Temiz hava almak için evden çıkmıştı: 80 yaşındaki adamdan henüz iz yok
        Temiz hava almak için evden çıkmıştı: 80 yaşındaki adamdan henüz iz yok
        Temiz hava almak için çıktı, bir daha geri dönmedi 80 yaşındaki adam havada...
        Temiz hava almak için çıktı, bir daha geri dönmedi 80 yaşındaki adam havada...