Kocaeli'de bin 330 öğrenciye trafik eğitimi verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Trafik Eğitim Parkı'nda düzenlenen eğitimlerde, 20262027 eğitimöğretim yılının başlangıcından bu yana bin 330 öğrenciye trafik güvenliği ve acil durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocuklara küçük yaşta trafik bilinci kazandırmak amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Trafik Eğitim Parkı'nda emniyet, jandarma ve itfaiye personelinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilere trafik kuralları, işaret ve levhaların anlamları, yaya geçitlerinin doğru kullanımı ve trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar teorik ve uygulamalı olarak anlatılıyor. Eylül ayından bu yana eğitim verilen öğrenci sayısı ise bin 330'a ulaştı.

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Acil durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı

Trafik, Toplum Destekli Polis ve Jandarma ekiplerinin eşliğinde düzenlenen eğitimlerde, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi personeli tarafından öğrencilere geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ve bu araçlara yol verilmesinin önemi hakkında bilgi verildi. Çocuklara ayrıca yangın anında yapılması gerekenler ve acil durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği anlatıldı. Teorik eğitimlerin ardından özel olarak hazırlanan parkurda uygulama yapan öğrenciler, öğrendikleri trafik kurallarını deneyimleme fırsatı buldu.