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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Bilek, Kocaeli'de ziyaretlerde bulundu

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Nevaf Bilek, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 17:54 Güncelleme:
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Bilek, Kocaeli'de ziyaretlerde bulundu

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Nevaf Bilek, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

        Bazı programlar için Dilovası'na gelen Bilek, ilçe teşkilatını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

        Ardından lojistik sektörü temsilcileriyle buluşan Bilek, ilgililerden sektörün mevcut durumu hakkında bilgi aldı.

        Bilek, Merkez Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından 8 Kasım 2025'te ilçedeki kozmetik fabrikasında meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarını ziyaret etti.

        Ziyaretlere ilişkin değerlendirmede bulunan Bilek, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesinde vatandaşları bilgilendirmek, ilçe ve kent gündemine dair halkın beklentilerini yerinde dinlemek amacıyla bölgeye geldiğini kaydetti.

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        Bilek'e ziyaretlerinde CHP Dilovası İlçe Başkanı Tunay Yıldırım eşlik etti.

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