Karamürsel'de 13 toplu taşıma hattının güzergahı değişti

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yeni toplu taşıma depolama alanının hizmete girmesiyle birlikte 13 hattın güzergahında değişikliğe gidildi. Yeni güzergahlar 16 Kasım Pazartesi günü uygulanmaya başlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Karamürsel Yeni Toplu Taşıma Depolama Alanı'nın hizmete alınmasıyla eski depolama alanından hareket eden toplu taşıma hatlarının güzergahları yeniden düzenlendi. Bu kapsamda KM22, KM23, KM77, 763, 764, 766, 772, 781, 782, 783, 793, 794 ve 797 numaralı hatlarda değişikliğe gidildi. Düzenlemeyle birlikte söz konusu hatlar, 16 Kasım Pazartesi gününden itibaren 4 Temmuz Mahallesi 116. Sokak'ta hizmete alınan yeni depolama alanından hareket edecek. Eski depolama alanından kalkan hatları kullanan yolcular ise Karamürsel Kent Meydanı önünde oluşturulan yeni duraktan iniş ve biniş yapabilecek.