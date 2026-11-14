Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Gebze Belediyesi Güreş Takımı Süper Lig'e yükseldi

        Gebze Belediyesi Güreş Takımı Süper Lig'e yükseldi

        Gebze Belediyesi Güreş Takımı, 20262027 sezonu 1. Lig müsabakalarında şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi. Gebze temsilcisi, yarı finalde Beşiktaş'ı 100, finalde ise Ankara TKİ Spor Kulübü'nü mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 09:59 Güncelleme:
        Gebze Belediyesi Güreş Takımı Süper Lig'e yükseldi

        Gebze Belediyesi Güreş Takımı, 20262027 sezonu 1. Lig müsabakalarında şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi. Gebze temsilcisi, yarı finalde Beşiktaş'ı 100, finalde ise Ankara TKİ Spor Kulübü'nü mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

        Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Samsun Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen 1. Lig müsabakalarında mücadele eden Gebze Belediyesi Spor Kulübü, serbest güreş branşında şampiyon oldu. Yarı finalde Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile karşılaşan Gebze ekibi, rakibini 100 mağlup ederek finale yükseldi. Final müsabakasında Ankara TKİ Spor Kulübü ile karşılaşan Gebze Belediyesi Güreş Takımı, rakibini mağlup ederek 20262027 sezonu 1. Lig şampiyonluğunu elde etti. Gebze temsilcisi, bu sonuçla Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        İçilen her sigara kansere bir adım daha yaklaştırıyor
        İçilen her sigara kansere bir adım daha yaklaştırıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İsrail Gazze'deki hastaneleri işaretledi
        İsrail Gazze'deki hastaneleri işaretledi
        Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş!
        Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş!
        A. Efes, Bologna'yı devirdi
        A. Efes, Bologna'yı devirdi
        83 cinayet faili meçhul aydınlatıldı
        83 cinayet faili meçhul aydınlatıldı
        Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma imzalandı
        Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma imzalandı
        "Emre Belözoğlu'nun ayrılığına hazırdık"
        "Emre Belözoğlu'nun ayrılığına hazırdık"
        M. United, teknik direktörlere servet ödedi
        M. United, teknik direktörlere servet ödedi
        Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu istifa etti!
        Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu istifa etti!
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta

        Benzer Haberler

        Başiskele'de ney öğrenmek isteyenler kursta buluşuyor
        Başiskele'de ney öğrenmek isteyenler kursta buluşuyor
        Kocaeli'de "Gazze'ye Yardım Stantı" kuruldu
        Kocaeli'de "Gazze'ye Yardım Stantı" kuruldu
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Bilek, Kocaeli'de ziyaretlerde bulundu
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Bilek, Kocaeli'de ziyaretlerde bulundu
        Devrilen ağaç elektrik kablolarını kopardı, sokak ulaşıma kapandı
        Devrilen ağaç elektrik kablolarını kopardı, sokak ulaşıma kapandı
        Kocaeli'de öğrenciler aile bütünlüğüne yönelik farkındalık etkinliği düzenl...
        Kocaeli'de öğrenciler aile bütünlüğüne yönelik farkındalık etkinliği düzenl...
        CHP Sözcüsü Sarı, Kocaeli'de konuştu:
        CHP Sözcüsü Sarı, Kocaeli'de konuştu: