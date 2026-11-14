Başiskele'de kış spor okulları binlerce öğrenciyi ağırlıyor

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Dönem Kış Spor Okulları'na 2 bin 392 kişi başvurdu. Yenilenen Yeniköy Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda eğitimlerin başlamasıyla birlikte haftalık katılımcı sayısı yaklaşık 2 bin 300'e ulaştı.

Başiskele Belediyesi tarafından çocukların ve gençlerin sportif gelişimlerini desteklemek amacıyla 2021 yılında başlatılan spor okulları, 11. döneminde de devam ediyor. Farklı branşlarda düzenlenen eğitimlere 2026 kış dönemi için 2 bin 392 kişi başvururken, 2 bin 80 kişi eğitimlere davet edildi. Kontenjan dışında kalan 312 kişi ise yedek listeye alındı. Kış spor okullarında en fazla başvuru 659 kişiyle yüzme branşına yapıldı. Yüzmeyi 433 başvuruyla jimnastik, 348 başvuruyla satranç, 266 başvuruyla basketbol, 230 başvuruyla voleybol, 208 başvuruyla karate, 108 başvuruyla tenis, 71 başvuruyla masa tenisi ve 69 başvuruyla judo takip etti. Güreş branşında ise yeni dönem kayıtları alınmazken, önceki dönemlerden öğrencilerin eğitimleri devam ediyor.

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Yenilenen yüzme havuzu hizmete açıldı

Kış spor okulları öncesinde Yeniköy Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda kapsamlı yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında havuzun iç cephe boyaları yenilenerek grafiti tasarımları uygulandı. Atlama platformları, havuz separatörleri, duş setleri ve soyunma odalarındaki kabinler değiştirildi. Aydınlatma ve filtrasyon sistemleri yenilenirken, çatıda da tadilat yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tesiste yüzme eğitimleri yeniden başladı.

Kış spor okulları kapsamında yüzme dışındaki branşlarda bu hafta 2 bin 9 kişi eğitimlerden yararlandı. Yüzme eğitimlerinin de başlamasıyla haftalık toplam katılımcı sayısı yaklaşık 2 bin 300'e ulaştı.