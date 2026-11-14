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        Kılıçdaroğlu: Partim ahlaki üstünlük konusunda çok yara aldı

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yıllarca beraber çalıştığım arkadaşları tanıyamamışım, bu benim en büyük eksikliklerimden biridir. Bilseydim ne parti yönetiminde ne de partide yer alırlardı. Partim ahlaki üstünlük konusunda çok yara aldı" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 14:51 Güncelleme:
        Kılıçdaroğlu: Partim ahlaki üstünlük konusunda çok yara aldı

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yıllarca beraber çalıştığım arkadaşları tanıyamamışım, bu benim en büyük eksikliklerimden biridir. Bilseydim ne parti yönetiminde ne de partide yer alırlardı. Partim ahlaki üstünlük konusunda çok yara aldı" dedi.

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli programı kapsamında bir otelde yerel basın kuruluşlarının yöneticileriyle buluştu. Burada açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, genel başkanlık görevinden ayrıldıktan sonra siyaseti takip ettiğini ve çeşitli konularda makaleler yazdığını belirterek, "Aktif siyasete yeniden dönmeyi hiç düşünmedim ama bu benim elimde olan bir şey değil. Gemiyi güvenli limana getirdikten sonra ben de aktif siyasetin içinde olmak istemiyorum. Siyaseti, dünya siyasetini izlersiniz ama illa ben içinde olacağım diye bir beklentim de kural da söz konusu değil" diye konuştu.

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        'SARIGÜL BANA HEDİYE GETİRMEDİ, YOLSUZLUKTA DOKUNULMAZLIK OLMAZ'

        Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar ve kendisine hediye getirip getirmediği yönündeki soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Sarıgül'ü belediye başkanlığı döneminden tanıdığını belirterek, "Herhangi bir hediye söz konusu değil. Bana herhangi bir hediye getirmiş de değil" dedi. İddialar karşısında kişilerin baştan suçlu ilan edilmesini doğru bulmadığını ancak yargı önünde hesap verilmesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Yolsuzluk davalarında dokunulmazlığın olmaması lazım. Devletten, vatandaştan topladığınız verginin bir kısmını çalıyorsanız bunun hesabını vermek zorundasınız. Düşünce özgürlüğü kutsaldır ama hırsızlıkta dokunulmazlık olmaz" ifadelerini kullandı.

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        'SEÇİMLER DERHAL OLMALI'

        Türkiye'nin ekonomik ve siyasi açıdan zor bir süreçten geçtiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısı yaptı. Muhalefetin seçimden kaçamayacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Vatandaş geçim derdindeyken, gelir dağılımı bozulmuş, liyakat sistemi kalmamışken seçimler olmasın demek olmaz. Seçimler derhal olmalı" dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olması durumunda sorunların derinleşeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Erken seçime evet deriz ama Erdoğan kaybedeceği seçime girmez, erken seçim getireceğini tahmin etmiyorum" diye konuştu. Olası bir seçimde ittifakların kaçınılmaz olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'yı hatırlatarak ittifakların öncüsü olduklarını ifade etti.

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        'FATMA KAPLAN HÜRRİYET'İ ZİYARET EDECEĞİM'

        Tutuklu bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile henüz görüşmediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Görüşmedim ama görüşebilirdim. Uygun bir dönemde ziyaretine gideceğim, herhangi bir sorun yok" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunu da doğru bulmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, seçilmiş belediye başkanlarının yargılanabileceğini ancak tutuklu yargılanmalarının zorunlu olmadığını söyledi.

        'ARKADAŞLARIMI TANIYAMAMIŞIM'

        CHP'nin yolsuzluk iddialarıyla anılmasından üzüntü duyduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bizim yolsuzlukla suçladığımız AK Parti kalkıp da CHP'yi suçlamasaydı. Beni en çok kıran bu oldu. 'Onlar da yapıyordu' savunmasını kesinlikle kabul etmiyorum. Yıllarca beraber çalıştığım arkadaşları tanıyamamışım, bu benim en büyük eksikliklerimden biridir. Bilseydim ne parti yönetiminde ne de partide yer alırlardı. Partim ahlaki üstünlük konusunda çok yara aldı" ifadelerini kullandı.

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        Milletvekili listelerine genel başkanların müdahalesini doğru bulmadığını belirten Kılıçdaroğlu, son genel seçimlerde Kocaeli'de Muhip Kanko'nun ilk sıraya yazılmasını ise bizzat istediğini açıkladı.

        Ekonomik krizin toplumsal etkilerine değinen Kılıçdaroğlu, 25 yıllık iktidar döneminde orta sınıfın zayıfladığını ve bunun ahlaki değerlere de yansıdığını belirtti. Orta sınıfın toplumdaki ahlaki değerleri temsil ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, gelir adaletsizliğinin giderilmesi ve orta sınıfın yeniden güçlenmesi için sendikaların ve toplumun örgütlü mücadele vermesi gerektiğini belirtti.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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