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        Kocaeli'de kaybolan 80 yaşındaki adamı arama çalışmaları 5'inci gününde sürüyor

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki İrfani Karaca'yı arama çalışmaları 5'inci gününde devam ediyor. Arama alanı Körfez ilçesinin Hereke bölgesine kadar genişletilirken, çalışmalara motorlu arazi ekipleri de dahil edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 13:40 Güncelleme:
        Kocaeli'de kaybolan 80 yaşındaki adamı arama çalışmaları 5'inci gününde sürüyor

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki İrfani Karaca'yı arama çalışmaları 5'inci gününde devam ediyor. Arama alanı Körfez ilçesinin Hereke bölgesine kadar genişletilirken, çalışmalara motorlu arazi ekipleri de dahil edildi.

        Olay, 11 Kasım Çarşamba günü meydana geldi. Temiz hava almak için Derince'deki evinden çıkan İrfani Karaca (80), 163 numaralı İlimtepe belediye otobüsüne binerek Körfez ilçesine gitti. Güvenlik kameralarının incelenmesinde Karaca'nın İlimtepe Kalıcı Konutları Mezarlıklar durağında otobüsten indiği ve araziye doğru yürüdüğü tespit edildi. Eve dönmemesi üzerine ailesinin kayıp ihbarında bulunmasıyla bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

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        Arama alanı Hereke'ye kadar genişletildi

        Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalara jandarma, AKUT, SAR, JAK, Kocaeli Afet Platformu, Kızılay ve Körfez Belediyesi ekipleri katılıyor. Beşinci gününe giren çalışmalara motorlu arazi ekipleri de dahil edilirken, güvenlik kameraları incelenerek arama yapılan güzergahlar genişletildi. İlimtepe Kalıcı Konutları çevresindeki ormanlık alanlar ile Belen, Erikli, Dere ve Sipahiler mahalleleri ve Çene Dağı çevresinde sürdürülen aramalar, Hereke bölgesine kadar uzatıldı. Ekipler, kıyı ve çevresindeki alanlarda iz takip köpeklerinden de yararlanıyor. Beş gündür sürdürülen çalışmalara rağmen Karaca'ya ait henüz herhangi bir ize rastlanamadı. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları devam ederken, yaşlı adamın ailesi ve yakınlarının umutlu bekleyişi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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