Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Giriş: 14.11.2026 - 20:33 Güncelleme:
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Şakacı, Alper Gökçebel
Biotekno Körfez Basket: Buie 21, Davis 22, Mert Akay, Berk Can Akın 3, Mitchell 19, Akhan Demirtaş, Altan Çamoğlu, Reese 13, Danusevicius, Barna 4
Galatasaray MCT Technic: Robinson 9, Şehmus Hazer 9, Berkan Durmaz 10, Nikolic 21, Smailagic 6, Metu 10, Ballo 6, Buğrahan Tuncer 4, KJ Simpson 6
1. Periyot: 20-14
Devre: 44-37
3. Periyot: 70-60
KOCAELİ
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