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        Büyükakın: "Marmara Denizi'ni en çok İstanbul kirletiyor"

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Marmara Denizi'ne bırakılan atık suyun miktarına ve arıtma oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, ön arıtmaya tabi tutulan atık suyun yüzde 97'sinin İstanbul kaynaklı olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 09:17 Güncelleme:
        Büyükakın: "Marmara Denizi'ni en çok İstanbul kirletiyor"

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Marmara Denizi'ne bırakılan atık suyun miktarına ve arıtma oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, ön arıtmaya tabi tutulan atık suyun yüzde 97'sinin İstanbul kaynaklı olduğunu söyledi.

        Katıldığı televizyon programında Marmara Denizi'ndeki kirlilik ve atık su yönetimine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Tahir Büyükakın, denizin korunması için kıyı şehirlerinin ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtti.

        İstanbul ile çevre konusunda yapıcı bir ilişki kurulup kurulamadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Büyükakın, "Samimi söylemek gerekirse kuramıyoruz" dedi.

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        Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan illerin günde 4,5 milyon ton atık su bıraktığını aktaran Büyükakın, bu miktarın yüzde 53'üne ön arıtma uygulandığını, ön arıtmaya tabi tutulan atık suyun yüzde 97'sinin İstanbul kaynaklı olduğunu ifade etti. Büyükakın, "Marmara'ya kıyısı olan iller, günde 4,5 milyon ton atık suyu denize bırakıyor. Bunların sadece yüzde 53'üne ön arıtma yapılıyor. Bu miktarın yüzde 97'si İstanbul kaynaklı. Her gün 2,25 milyon metreküp su ön arıtmayla denize veriliyor. Geri kalanı ise arıtılmadan salınıyor. Yani kaba pisliği arıtıp geri kalanını denize bırakıyorlar" diye konuştu.

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        Kocaeli'de 23 tesiste biyolojik arıtma yapılıyor

        Kocaeli'de atık suların tamamının biyolojik arıtmadan geçirilerek deşarj edildiğini belirten Büyükakın, ileri biyolojik arıtmada yüzde 100 hedefine ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Kentteki 23 atık su arıtma tesisinin tamamında biyolojik arıtma yapıldığını bildiren Büyükakın, bu tesislerden ikisinde fosfor arıtmasının da tamamlanacağını söyledi.

        Büyükakın, "Üç yıl sonra Türkiye'de tüm atık su arıtma tesisleri ileri biyolojik arıtma yapan tek il Kocaeli olacak." ifadesini kullandı.

        Marmara için ortak mücadele çağrısı

        Marmara Denizi'nin korunmasının kıyı şehirlerinin birlikte hareket etmesine bağlı olduğunu vurgulayan Büyükakın, Kocaeli'de yürütülen dip çamuru temizliği ve çevre yatırımlarının diğer şehirlerin de sorumluluklarını yerine getirmesiyle sonuç verebileceğini dile getirdi.

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        Büyükakın, "Ben bir yandan Marmara'yı temizliyorsam yanımdaki şehir kirletiyorsa bunun bir anlamı yok" diyerek kıyı şehirlerine ortak mücadele çağrısında bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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