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        Körfez Basket "6'da 5" ile Avrupa'da lider

        MAKBULE BEYZA GÜNBEY - Biotekno Körfez Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda yakaladığı 5 maçlık galibiyet serisiyle grubunda liderlik koltuğuna oturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Körfez Basket "6'da 5" ile Avrupa'da lider

        MAKBULE BEYZA GÜNBEY - Biotekno Körfez Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda yakaladığı 5 maçlık galibiyet serisiyle grubunda liderlik koltuğuna oturdu.

        Organizasyondaki ilk karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılan Kocaeli temsilcisi, 5 maç kazanarak 11 puan topladı.

        F Grubu'nda zirveye yerleşen Körfez Basket, üst gruba lider yükselmenin hesaplarını yapıyor.

        - Maç başına 87,3 sayı üretti

        Kocaeli temsilcisi 6 karşılaşmada rakip potalara toplam 524 sayı göndererek maç başına 87,3 sayı ortalaması yakaladı.

        Organizasyondaki 6 maçtan 5'ini kazanarak yüzde 83,3'lük başarı oranı elde eden Körfez Basket, potasında 444 sayı gördü.

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        İç sahadaki 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Kocaeli ekibi, deplasmandaki 2 maçtan 1'ini kazandı, 1'ini kaybetti.

        - Avrupa'da en skorer isim Johnny Davis

        Biotekno Körfez Basket'in Avrupa Kupası maçlarında Johnny Davis, kaydettiği 97 sayıyla takımın en skorer oyuncusu oldu.

        Davis'i 80 sayıyla Boo Buie, 77 sayıyla Oscar Cluff takip etti.

        - "Oyun anlayışımız skora yansıyor"

        Biotekno Körfez Basket Başantrenörü Serhan Kavut, AA muhabirine, ilk karşılaşmada yaşadıkları talihsizlikler nedeniyle sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını söyledi.

        Hızlı basketbol oynadıklarını ve bu oyun anlayışının skora yansıdığını anlatan Kavut, "Savunmadaki handikaplarımızı gidermek için çalışıyoruz. Avrupa'yı daha iyi yerlerde bitirmek istiyoruz." dedi.

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        Kavut, takımdaki skor dağılımından memnun olduğunu sözlerine ekledi.

        - "Beraber yürütmek kolay değil"

        Kavut, Avrupa Kupası'nda deplasman maçlarının zorlu geçtiğini belirterek, uzun yolculuklar ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki yoğun fikstürün oyuncuları etkilediğini anlattı.

        Yoğun fikstür nedeniyle dar rotasyonla mücadele ettiğini, sakatlıkların da kendilerini zorladığını anlatan Kavut, "Türkiye Ligi çok zor. Avrupa'nın en güçlü liglerinden birinde oynuyoruz. Her hafta çok zorlu rakiplere karşı oynuyoruz. Yolculuklar ve deplasmanlar bunu etkiliyor her anlamda. Türkiye ve Avrupa Ligi'ni beraber yürütmek bizim açımızdan çok kolay değil." diye konuştu.

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        FIBA Avrupa Kupası'nda lider olarak üst tura yükselmek istediklerini kaydeden Kavut, ikinci grup aşamasında da 6 karşılaşma oynayacaklarını hatırlatarak "Orada da ilk 2'ye girmemiz gerekiyor. Hedef hedef, adım adım gidiyoruz. Önce bu gruptan çıkıp sonra ikinci grup aşamasını düşünmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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