Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Fabrika işçisi, 10 yılda 800'den fazla engelli hayvan için yürüteç yaptı

        Fabrika işçisi, 10 yılda 800'den fazla engelli hayvan için yürüteç yaptı

        KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde fabrika işçisi Abdulmenaf Çelik (40), evinin yakınında kurduğu 20 metrekarelik atölyesinde felçli ve ampute hayvanlar için yürüteç yapıyor. Yaklaşık 10 yılda 800'ün üzerinde hayvan için yürüteç hazırlayan Çelik, Türkiye'nin 81 ilinin yanı sıra 5 ülkeye de ürün gönderiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 09:42 Güncelleme:
        Fabrika işçisi, 10 yılda 800'den fazla engelli hayvan için yürüteç yaptı

        KOCAELİ’nin Dilovası ilçesinde fabrika işçisi Abdulmenaf Çelik (40), evinin yakınında kurduğu 20 metrekarelik atölyesinde felçli ve ampute hayvanlar için yürüteç yapıyor. Yaklaşık 10 yılda 800’ün üzerinde hayvan için yürüteç hazırlayan Çelik, Türkiye’nin 81 ilinin yanı sıra 5 ülkeye de ürün gönderiyor.

        Dilovası’nda yaşayan fabrika işçisi Abdulmenaf Çelik’in hayvanlara yönelik çalışmaları, yaklaşık 10 yıl önce yaptığı küçük bir mama bağışıyla başladı. Fabrikada makine ve torna tezgahlarında çalışırken çektiği fotoğraf ve videoları sanal medya grubunda paylaşan Çelik, dernek üyelerinden engelli hayvanlar için yürüteç ihtiyacı bulunduğu ve bu ürünlerin yüksek maliyetli olduğunu öğrendi. Hayvanseverlerin gönderdiği örnekleri inceleyen makine bakım ustası Çelik, kendi imkanlarıyla yürüteç yapmaya başladı. Orhangazi Mahallesi Necip Fazıl Caddesi’ndeki 20 metrekarelik atölyede çalışmalarını sürdüren Çelik, bugüne kadar 800’ün üzerinde engelli hayvanın yeniden hareket edebilmesine yardımcı oldu.

        REKLAM

        FARKLI HAYVANLAR İÇİN ÖZEL TASARIM

        Atölyesinde hayvanların anatomik yapılarına uygun tasarımlar hazırlayan Çelik, ağırlıklı olarak kedi ve köpekler için yürüteç üretiyor. Bunun yanı sıra yaklaşık 5 kuzu ve 2 tavşan için de özel yürüteç hazırlayan Çelik, bir ördek için yürüteç tasarımı üzerinde çalışıyor. Bütün canlıların kendisi için aynı değerde olduğunu belirten Çelik, “Engelli hayvanların büyük bölümü insan kaynaklı nedenlerle bu duruma geliyor. Hayvanların tekmelenmesi, araçlarla bilerek ezilmesi ve ateşli silahlarla vurulması gibi olaylar engelli kalmalarına neden oluyor. Yürüteçlerin finansmanını kendi imkanlarım ve hayvanseverlerin desteğiyle sağlıyorum. Ödeme gücü olmadığını belirten kişilere imkanlarım ölçüsünde ücretsiz yürüteç gönderiyorum. Zaman zaman hayvan severler bir kedi veya köpeğe yürüteç bağışlamak istediklerini söylüyor. Bu desteklerle bir iyilik ağı oluşturduk. Bağış yapanların desteklerinin hangi hayvana ulaştığını görebilmesi için hazırlanan yürüteçlerin gönderim sürecini de paylaşıyorum. Türkiye’nin 81 ilinin yanı sıra Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Makedonya, Kazakistan ve Suriye’ye de yürüteç gönderiyorum” dedi.

        REKLAM

        ‘BİR SAATTE YENİDEN YÜRÜMEYE BAŞLADI’

        Felç nedeniyle yürüyemeyen Moka isimli köpeğini İstanbul’un Kadıköy ilçesinden Dilovası’na getirerek Abdulmenaf Çelik’e yürüteç yaptıran Arzu Biran, hayvanının geçirdiği ameliyatın ardından arka ayaklarının felç kaldığını söyledi. Uzun süre çözüm aradıklarını belirten Biran, “Çok araştırdık ancak oldukça yüksek fiyatlarla karşılaşmamızın ardından Abdulmenaf Bey’i bulduk. Yaptığımız görüşmelerin ardından Kadıköy’den Dilovası’na geldik. Yaklaşık bir saat içerisinde hazırlanan yürüteç sayesinde Moka yeniden yürümeye başladı” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'li dev 2027 tahminlerini açıkladı
        ABD'li dev 2027 tahminlerini açıkladı
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı
        "Montella ile devam etmenin faturası!"
        "Montella ile devam etmenin faturası!"
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Ödül sezonuna şık başlangıç
        Ödül sezonuna şık başlangıç
        Milliler Fransa'da mağlup oldu
        Milliler Fransa'da mağlup oldu
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        "Dünyayı çok hor kullandık"
        "Dünyayı çok hor kullandık"
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        Sis, pus, sağanak bekleniyor
        Sis, pus, sağanak bekleniyor
        Netanyahu için "seçimlere müdahale" soruşturması talebi
        Netanyahu için "seçimlere müdahale" soruşturması talebi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!

        Benzer Haberler

        TEM Otoyolu'nda kaza: 3 yaralı
        TEM Otoyolu'nda kaza: 3 yaralı
        Kocaeli'de gazeteciler CHP İl Başkanlığı önüne siyah çelenk bıraktı
        Kocaeli'de gazeteciler CHP İl Başkanlığı önüne siyah çelenk bıraktı
        Kocaeli'de kayıp yaşlı adam için aramalar yoğunlaştırıldı
        Kocaeli'de kayıp yaşlı adam için aramalar yoğunlaştırıldı
        Gazetecilere yönelik saldırı, CHP İl Başkanlığı önünde siyah çelenkle prote...
        Gazetecilere yönelik saldırı, CHP İl Başkanlığı önünde siyah çelenkle prote...
        Atık pillerden elde edilen ham maddeler yerli batarya üretiminde kullanılac...
        Atık pillerden elde edilen ham maddeler yerli batarya üretiminde kullanılac...
        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın: Marmara'yı en çok İstanbul k...
        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın: Marmara'yı en çok İstanbul k...