Kocaeli'de kayıp yaşlı adam için aramalar yoğunlaştırıldı

Kocaeli'de 5 gündür kayıp olan 78 yaşındaki İrfani Karaca'yı bulmak için ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, 11 Kasım'da Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden ayrılan İrfani Karaca (78), 163 numaralı belediye otobüsüyle Körfez ilçesine gitti. İlimtepe Mahallesi Mezarlıklar durağında otobüsten inen Karaca'dan bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına jandarma, JAK, AKUT, SAR ve Kartepe Belediyesi Arama Kurtarma (KAR) ekipleri katılıyor.

Ekipler, bölgedeki ormanlık alanlarda, patikalarda ve ulaşılması güç noktalarda arama yapıyor. Yapılan incelemelerde Karaca'nın 111 Kasım tarihleri arasında 163 numaralı belediye otobüsünü kullanarak İlimtepe'ye 8 kez gittiği belirlendi. Bölgede bir sitenin güvenlik kameralarına yansıyan Karaca'nın, görüntülerin ardından telefon sinyalinin kesildiği öğrenildi. Ekipler, elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda arama çalışmalarını farklı bölgelerde yoğunlaştırdı.

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"Gecikecekse mutlaka bizi arardı"

Babalarının gezmeyi sevdiğini belirten aile üyeleri, "Babamız çok konuşan biri değildir. Belediyenin verdiği ücretsiz ulaşım kartıyla gezmeyi severdi. Otobüs terminaline gider, sosyal tesislerde fındıklı lahmacun yer ve İlimtepe bölgesine giderdi. Namazını kılardı. Alzheimer hastası değildi ancak gözleri iyi görmüyordu. Her ne olursa olsun eve geç kalmaz, gecikecekse mutlaka bizi arardı. Babamızın başına mutlaka bir olay gelmiş olmalı" dedi.