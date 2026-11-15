Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de kayıp yaşlı adam için aramalar yoğunlaştırıldı

        Kocaeli'de kayıp yaşlı adam için aramalar yoğunlaştırıldı

        Kocaeli'de 5 gündür kayıp olan 78 yaşındaki İrfani Karaca'yı bulmak için ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 15:37 Güncelleme:
        Kocaeli'de kayıp yaşlı adam için aramalar yoğunlaştırıldı

        Kocaeli'de 5 gündür kayıp olan 78 yaşındaki İrfani Karaca'yı bulmak için ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü arama çalışmaları devam ediyor.

        Olay, 11 Kasım'da Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden ayrılan İrfani Karaca (78), 163 numaralı belediye otobüsüyle Körfez ilçesine gitti. İlimtepe Mahallesi Mezarlıklar durağında otobüsten inen Karaca'dan bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına jandarma, JAK, AKUT, SAR ve Kartepe Belediyesi Arama Kurtarma (KAR) ekipleri katılıyor.

        Ekipler, bölgedeki ormanlık alanlarda, patikalarda ve ulaşılması güç noktalarda arama yapıyor. Yapılan incelemelerde Karaca'nın 111 Kasım tarihleri arasında 163 numaralı belediye otobüsünü kullanarak İlimtepe'ye 8 kez gittiği belirlendi. Bölgede bir sitenin güvenlik kameralarına yansıyan Karaca'nın, görüntülerin ardından telefon sinyalinin kesildiği öğrenildi. Ekipler, elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda arama çalışmalarını farklı bölgelerde yoğunlaştırdı.

        REKLAM

        "Gecikecekse mutlaka bizi arardı"

        Babalarının gezmeyi sevdiğini belirten aile üyeleri, "Babamız çok konuşan biri değildir. Belediyenin verdiği ücretsiz ulaşım kartıyla gezmeyi severdi. Otobüs terminaline gider, sosyal tesislerde fındıklı lahmacun yer ve İlimtepe bölgesine giderdi. Namazını kılardı. Alzheimer hastası değildi ancak gözleri iyi görmüyordu. Her ne olursa olsun eve geç kalmaz, gecikecekse mutlaka bizi arardı. Babamızın başına mutlaka bir olay gelmiş olmalı" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        İran'dan uyarı
        İran'dan uyarı
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        Avrupa'da protesto dalgası!
        Avrupa'da protesto dalgası!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Hayali yarım kaldı
        Hayali yarım kaldı
        Muriqi için PSG itirafı!
        Muriqi için PSG itirafı!

        Benzer Haberler

        Gazetecilere yönelik saldırı, CHP İl Başkanlığı önünde siyah çelenkle prote...
        Gazetecilere yönelik saldırı, CHP İl Başkanlığı önünde siyah çelenkle prote...
        Atık pillerden elde edilen ham maddeler yerli batarya üretiminde kullanılac...
        Atık pillerden elde edilen ham maddeler yerli batarya üretiminde kullanılac...
        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın: Marmara'yı en çok İstanbul k...
        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın: Marmara'yı en çok İstanbul k...
        Kocaeli'de Uzunkum Lahana Koyu'ndan 15 torba atık toplandı
        Kocaeli'de Uzunkum Lahana Koyu'ndan 15 torba atık toplandı
        Kocaeli'de kıyı temizliğinde 15 torba atık toplandı
        Kocaeli'de kıyı temizliğinde 15 torba atık toplandı
        Anneannesinin diktiği çarşaflar pankart olarak tribünlere renk katıyor
        Anneannesinin diktiği çarşaflar pankart olarak tribünlere renk katıyor