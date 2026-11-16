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        Kocaeli'nin yeşil lojistik vizyonu COP31'de ele alındı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin COP31 kapsamında düzenlediği panelde, kentin lojistik potansiyelinin yeşil dönüşümle güçlendirilmesi ve Orta Koridor'un iklime dirençli bir lojistik merkezine dönüştürülmesi hedefi değerlendirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Kocaeli'nin yeşil lojistik vizyonu COP31'de ele alındı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin COP31 kapsamında düzenlediği panelde, kentin lojistik potansiyelinin yeşil dönüşümle güçlendirilmesi ve Orta Koridor'un iklime dirençli bir lojistik merkezine dönüştürülmesi hedefi değerlendirildi.

        Green Zone'da gerçekleştirilen "Kocaeli Lojistik Merkezi: Orta Koridor'un Yeşil ve İklime Dirençli Bir Lojistik Merkezine Dönüştürülmesi" başlıklı panelde, lojistik faaliyetlerde karbon emisyonlarının azaltılması, sürdürülebilir ulaşım ve çevresel etkilerin düşürülmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

        Panelde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, yeşil lojistik anlayışıyla Türkiye'ye örnek olacak bir şehir modeli oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

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        Baraçlı, operasyonel zekanın yanı sıra teknik donanımın dönüştürülmesi ve kentin fiziksel altyapısının lojistik ihtiyaçlara uygun hale getirilmesi üzerinde çalıştıklarını ifade ederek, karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik tedbirlerin önemine dikkati çekti.

        Tepecik Lojistik Köyü Projesi'nin yalnızca depolama alanı ve tır parkı olarak değerlendirilmediğini aktaran Baraçlı, limanlar, sanayi tesisleri, demiryolu ve dijital altyapının bütünleştirildiği akıllı bir ekosistem oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Baraçlı, bu planlamada Kuzey Marmara Otoyolu entegrasyonunun da dikkate alındığını bildirdi.

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        Orta Koridor'da yeşil lojistik vurgusu

        Panelde Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, DP World Evyap Üst Yöneticisi Cosmin Carstea ve Yılport Holding Operasyonlardan Sorumlu Üst Yöneticisi Remzi Cem Göktaş da konuşmacı olarak yer aldı. Panelin moderatörlüğünü Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umut Rıfat Tuzkaya yaptı.

        Görüşmelerde Kocaeli'nin stratejik konumu, limanları, ulaşım ağları ve lojistik altyapısının Orta Koridor açısından önemi değerlendirildi.

        Lojistik merkezlerinin taşıma ve depolama faaliyetlerinin yanı sıra çevresel sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğine uyum açısından da ele alınması gerektiği vurgulandı.

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        Katılımcılar ayrıca lojistik faaliyetlerin çevresel etkilerinin azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması, yeşil ulaşım çözümlerinin yaygınlaştırılması ve kamuözel sektör iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin görüşlerini paylaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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