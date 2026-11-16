Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Köseköy Sanayi Sitesi'nde fiziki şartlar iyileştiriliyor

        Köseköy Sanayi Sitesi'nde fiziki şartlar iyileştiriliyor

        Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban ile Köseköy Sanayi Sitesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 12:20 Güncelleme:
        Köseköy Sanayi Sitesi'nde fiziki şartlar iyileştiriliyor

        Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban ile Köseköy Sanayi Sitesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları inceleyen Kocaman ve Balaban, gelinen aşama hakkında bilgi aldı. İncelemede sanayi sitesinin ihtiyaçları ve bölgede yapılması planlanan düzenlemeler değerlendirildi.

        Bölgenin daha düzenli ve işlevsel hale getirilmesine yönelik çalışmaların ele alındığı ziyarette, sanayi sitesindeki fiziki şartların iyileştirilmesi üzerinde duruldu.

        Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, ilçenin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti.

        REKLAM

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde çalıştıklarını aktaran Kocaman, "Kartepe'mizin her noktasında ihtiyaçları yerinde tespit ediyor, ilçemizin gelişimine katkı sağlayacak çalışmaları yakından takip ediyoruz. Köseköy Sanayi Sitesi'nde yürütülen çalışmalarla esnafımızın daha iyi şartlarda faaliyet göstermesini ve bölgenin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretilmesini hedefliyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle birlikte Kartepe'mize değer katacak hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah

        Benzer Haberler

        Kocaeli'nin yeşil lojistik vizyonu COP31'de ele alındı
        Kocaeli'nin yeşil lojistik vizyonu COP31'de ele alındı
        Körfez Basket "6'da 5" ile Avrupa'da lider
        Körfez Basket "6'da 5" ile Avrupa'da lider
        Dilovası'nda 720 kişilik düğün salonu ve kültür merkezi yapılacak
        Dilovası'nda 720 kişilik düğün salonu ve kültür merkezi yapılacak
        Alikahya TEM Bağlantı Yolu'nda 34 kirişin montajı tamamlandı
        Alikahya TEM Bağlantı Yolu'nda 34 kirişin montajı tamamlandı
        Fabrika işçisi, 10 yılda 800'den fazla engelli hayvan için yürüteç yaptı
        Fabrika işçisi, 10 yılda 800'den fazla engelli hayvan için yürüteç yaptı
        TEM Otoyolu'nda kaza: 3 yaralı
        TEM Otoyolu'nda kaza: 3 yaralı