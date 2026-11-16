Köseköy Sanayi Sitesi'nde fiziki şartlar iyileştiriliyor
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban ile Köseköy Sanayi Sitesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban ile Köseköy Sanayi Sitesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları inceleyen Kocaman ve Balaban, gelinen aşama hakkında bilgi aldı. İncelemede sanayi sitesinin ihtiyaçları ve bölgede yapılması planlanan düzenlemeler değerlendirildi.
Bölgenin daha düzenli ve işlevsel hale getirilmesine yönelik çalışmaların ele alındığı ziyarette, sanayi sitesindeki fiziki şartların iyileştirilmesi üzerinde duruldu.
Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, ilçenin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde çalıştıklarını aktaran Kocaman, "Kartepe'mizin her noktasında ihtiyaçları yerinde tespit ediyor, ilçemizin gelişimine katkı sağlayacak çalışmaları yakından takip ediyoruz. Köseköy Sanayi Sitesi'nde yürütülen çalışmalarla esnafımızın daha iyi şartlarda faaliyet göstermesini ve bölgenin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretilmesini hedefliyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle birlikte Kartepe'mize değer katacak hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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