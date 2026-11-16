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        Kocaelispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 13:54 Güncelleme:
        Kocaelispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamasında teknik direktör Selçuk İnan, milli arada İstanbulspor ile yaptıkları hazırlık maçında eksiklikleri giderme şansı yakaladıklarını söyledi.

        Fenerbahçe ile sahalarında önemli bir maça çıkacaklarını aktaran İnan, "Amacımız iyi mücadeleyle, doğru oyunla puan ya da puanlar alabilmek. Bunun için de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Fenerbahçe bu sene farklı grafikler çiziyor ama Emre hoca çok da başarılı, çok da sevdiğim, saygı duyduğum biri. Mutlaka bir hava katacaktır. Zaten çok önemli ve kaliteli oyunculara sahipler. Biz her zamanki gibi rakibimizin artılarını, eksilerini çalışacağız. İnşallah hedefimize ulaşırız." dedi.

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        - "İvme yakaladık"

        Yeşil-siyahlı ekibin tecrübeli kalecisi Onurcan Piri, Fenerbahçe maçını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

        En iyi performansı sahaya yansıtmak için çalıştıklarını ifade eden Piri, "Bizim için önemli bir maç. Bir ivme yakaladık. Üst sıraları zorlayan bir takım haline geldik ve orada da kalıcı olmak istiyoruz. Kaybedecek çok şeyimizin olduğu bir maç. En iyi sonuçla maçtan ayrılmak istiyoruz. Kazanmak istiyoruz, 3 puan alıp yukarılardaki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz." diye konuştu.

        Genç orta saha oyuncusu Mustafa Ege Bilim ise süre aldığı her dakika elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını dile getirdi.

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        - Antrenman

        Antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda top kapma çalışması yaptı.

        Milli takımlarda olan Emir Ortakaya, Serhat Öztaşdelen ve Rivas ile sakatlığı bulunan Petkovic, Haidara, Show antrenmanda yer almadı. Zoukrou da bireysel çalıştı.

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