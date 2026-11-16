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        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Selçuk İnan: "Emre Belözoğlu saha dışında abim gibi ama 25 yıldır rakibiz" Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan: "Emre hoca mutlaka bir hava katacaktır" "Amacımız doğru bir oyunla puan ya da puanlar alabilmek"

        Selçuk İnan: "Emre Belözoğlu saha dışında abim gibi ama 25 yıldır rakibiz" Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan: "Emre hoca mutlaka bir hava katacaktır" "Amacımız doğru bir oyunla puan ya da puanlar alabilmek"

        Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile arasındaki rekabete ilişkin, "Emre hoca saha dışında abim gibi ama yaklaşık 25 yıldır da rakibiz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 13:33 Güncelleme:
        Selçuk İnan: "Emre Belözoğlu saha dışında abim gibi ama 25 yıldır rakibiz" Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan: "Emre hoca mutlaka bir hava katacaktır" "Amacımız doğru bir oyunla puan ya da puanlar alabilmek"

        Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile arasındaki rekabete ilişkin, "Emre hoca saha dışında abim gibi ama yaklaşık 25 yıldır da rakibiz" dedi.

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Kocaelispor'da hazırlıklar devam ediyor. Körfez Brunga Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Selçuk İnan, karşılaşmadan puansız ayrılmak istemediklerini belirtirken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile arasındaki rekabete ve dostluğa da değindi.

        "Amacımız doğru bir oyunla puan ya da puanlar alabilmek"

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        Fenerbahçe maçından puan ya da puanlar almak istediklerini dile getiren Selçuk İnan, "Çalışmalarımız devam ediyor. İstanbulspor ile bir hazırlık maçı yaptık. En azından oynamayan, az süre alan oyuncularımızı hem görme hem de fiziksel olarak eksikliklerini giderme şansımız oldu. Her hafta farklı maç, farklı strateji, farklı takımlar var. Buna göre de hazırlanıyoruz. Şimdi önümüzde çok önemli bir Fenerbahçe maçı var. Bu tür büyük maçlar şehir için, camia için çok önemli. Oyuncular da bunun farkında. Amacımız doğru bir oyunla puan ya da puanlar alabilmek. Bunun için de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" diye konuştu.

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        "Emre Belözoğlu mutlaka bir hava katacaktır"

        Fenerbahçe'deki teknik direktör değişikliğini ve sarılacivertlilerin kadrosunu değerlendiren İnan, "Farklı grafikler çiziyorlar. Çok başarılı, sevdiğim, saygı duyduğum biri olan Emre hoca mutlaka bir hava katacaktır. Zaten çok önemli, çok kaliteli oyunculara sahipler. Biz her zamanki gibi rakibimizin artılarını, eksilerini çalışacağız. Onların etkili oyuncularını nasıl durdururuz, top bize geldiğinde puan ya da puanlar alabilmek için nasıl bir oyun oynayabiliriz, bununla ilgili çalışma yapacağız. İnşallah hedefimize ulaşırız" şeklinde konuştu.

        "Emre hoca saha dışında abim gibi"

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        Emre Belözoğlu ile futbolculuk dönemlerinden bu yana süren rekabetlerine ve saha dışındaki dostluklarına değinen başarılı teknik adam, "Bütün hayatım öyle geçti. Emre hoca saha dışında abim gibi ama yaklaşık 25 yıldır rakibiz. Çok önemli takımlarda takımlarımızı temsil ettik, kaptanlıklar yaptık. Saha içindeki rekabet bu hayatın olmazsa olmazı. Bu işin en güzel tarafı da bu. Saha içinde rakibiz. Kendi takımımızın kazanması adına saygı çerçevesi içerisinde her şeyi yapabiliriz. Ama saha dışında sizin gibi biz de insanız. Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Hepsinden önemlisi temsil ettiğimiz büyük camialar var. Bunun da farkında olarak iyi bir mücadele olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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        "Zoukrou'nun Fenerbahçe maçına yetişme ihtimali olabilir"

        Sakat futbolcuların son durumu hakkında bilgi veren İnan, "Tanguy Zoukrou yavaş yavaş bizimle çalışmalara başlayacak. Bruno Petkovic, kendisini nasıl hissettiğine bağlı olarak önümüzdeki hafta bizimle antrenmanlara başlayacak. Haidara'nın sakatlığı biraz uzun sürecek. Show, anladığım kadarıyla birkaç hafta aramızda olmayacak. Fenerbahçe maçı özelinde belki Zoukrou'nun yetişme ihtimali olabilir. Onun dışındakiler aramızda olmayacak" cümlelerine yer verdi.

        "Lütfen takımınıza sahip çıkın, şehrimize sahip çıkalım"

        Fenerbahçe karşılaşması öncesinde taraftarlara tribünleri doldurmaları yönünde çağrıda bulunan 41 yaşındaki çalıştırıcı, "Biz taraftarlarımızı çok seviyoruz. Hep yanımızda oldular, bizi desteklediler ve onlarla çok daha güçlüyüz. Son haftalarda seyirci sayısında düşüş olduğu bize de söylendi. Benim buradan söyleyeceğim tek şey yine aynı olacak: Lütfen takımınıza sahip çıkın, şehrimize sahip çıkalım. Oyuncular ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Daha da fazlasını yapmaya çalışacaklar ama biz futbolu sevelim, takımımızı sevelim, maçlara gelelim. Benim tek söyleyeceğim şey budur. Biz onlarla daha güçlüyüz, bunu unutmasınlar. Onların desteğine de her zaman ihtiyacımız var" diyerek sözlerini noktaladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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