Kastamonu'nun yöresel lezzetleri Dilovası'nda tanıtılıyor

Kastamonu'nun gastronomi kültürünün tanıtılmasına ve yöresel değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunması hedeflenen festival, 18 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Açılış programında davul ve zurna eşliğinde gösteriler sunuldu. Stantlarda Kastamonu'ya özgü etli ekmek ve çekme helvanın yanı sıra yöresel gıda ürünleri ve el sanatları da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde düzenlenen Kastamonu Gastronomi, Yöresel Ürünler ve Etli Ekmek Festivali, kentin yöresel lezzetlerini ve kültürel değerlerini ziyaretçilerle buluşturuyor.

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