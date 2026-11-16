Kocaeli'de otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 19 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 19 kişi yaralandı.

Kaza, D100 kara yolu Beylikbağı Mahallesi Feniş Kavşağı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, GebzeHarem hattında çalışan 34 M 6003 plakalı yolcu minibüsü ile 35 KG 6138 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs takla atarken, kazada 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

REKLAM

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.