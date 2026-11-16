Kocaeli'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 19 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunun Ankara istikameti Mimar Sinan Mahallesi Feniş Kavşağı mevkisinde Gebze-Harem hattında çalışan 34 M 6003 plakalı yolcu minibüsüyle 35 KG 6138 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle minibüs takla attı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 19 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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