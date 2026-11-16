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        Kocaeli'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 19 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 18:56 Güncelleme:
        Kocaeli'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 19 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolunun Ankara istikameti Mimar Sinan Mahallesi Feniş Kavşağı mevkisinde Gebze-Harem hattında çalışan 34 M 6003 plakalı yolcu minibüsüyle 35 KG 6138 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle minibüs takla attı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 19 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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