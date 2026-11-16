GÜNCELLEME - Kocaeli'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 21 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 21 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 21 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunun Ankara istikameti Mimar Sinan Mahallesi Feniş Kavşağı mevkisinde Gebze-Harem hattında çalışan İ.B idaresindeki 34 M 6003 plakalı minibüsle F.U.U yönetimindeki 35 KG 6138 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.
Kazada yaralanan 21 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
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