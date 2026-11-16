KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde otogarda yolcu otobüsünde yapılan aramada kaçak elektronik sigara, kol saati ve gözlükler ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Gebze Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze Otogarı'nda bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Ekipler tarafından yapılan aramada bin 994 paket kaçak elektronik sigara, 20 kol saati ve 78 gözlük ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.