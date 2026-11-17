Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu yaralanan 19 kişiden Haydar Bölün (57), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün D100 kara yolu Beylikbağı Mahallesi Feniş Kavşağı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, GebzeHarem hattında çalışan 34 M 6003 plakalı yolcu minibüsü ile 35 KG 6138 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu minibüsü takla atarken, kazada 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Haydar Bölün (57), hayatını kaybetti. Bölün'ün cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Diliskelesi Şehitliği'nde toprağa verilecek.