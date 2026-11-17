Körfez Belediyesi, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31) dünyaca ünlü Hereke halısını uluslararası katılımcılara tanıtıyor.

Antalya'da 920 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31), iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir gelecek hedeflerinin yanı sıra kültürel değerler de tanıtılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının daveti üzerine organizasyona katılan Körfez Belediyesi, oluşturduğu özel stantta Hereke'nin asırlık dokuma geleneğini ziyaretçilerle buluşturuyor. İnce işçiliği, özgün motifleri ve köklü geçmişiyle dikkat çeken Hereke halıları, dünyanın farklı ülkelerinden gelen katılımcılardan ilgi görüyor.

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"Kültürel değerlerimizi dünyaya tanıtmayı önemsiyoruz"

Hereke halısının uluslararası organizasyonlarda tanıtılmasının önemine değinen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Hereke halımız, ilçemizin en kıymetli kültürel miraslarından biri. Asırlardır ilmek ilmek işlenen bu eşsiz sanatın, dünyanın farklı ülkelerinden katılımcıların buluştuğu COP31'de yer alması bizler için son derece anlamlı. Kültürel değerlerimizi korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak kadar dünyaya tanıtmayı da önemsiyoruz" dedi.