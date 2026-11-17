1 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı kaza kamerada (2)
Giriş: 17.11.2026 - 11:01 Güncelleme:
1 KİŞİ HASTANEDE ÖLDÜ
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde makas atan otomobilin çarpması sonucu devrilen minibüste yaralanan 19 kişiden Haydar Bölün (57), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bölün'ün cenazesinin bugün öğle vakti Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Diliskelesi Şehitliği'nde toprağa verileceği belirtildi.
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