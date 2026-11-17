Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir yolcu otobüsünde bin 994 paket elektronik sigara, 20 kol saati ve 78 gözlük ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gebze Otogarı'nda bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramada bin 994 paket elektronik sigara, 20 kol saati ve 78 gözlük ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.