Kocaeli'nin İzmit ilçesinde futbolcu Uğurcan Bekçi'nin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin davada sanıklar hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Ertuğrul S., olayın yasa dışı bahis ve kiralık banka hesabı anlaşmazlığından kaynaklandığını, maktulün arabulucu olarak olay yerinde olduğunu söyledi. Ayrıca sanık, Bekçi ile abi kardeş gibi olduklarını ifade etti.

Olay, 17 Aralık 2025'de gece saatlerinde Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda futbolcu Uğurcan Bekçi (27), E.K.B., (27) ve İ.A. (31) vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Bekçi, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Diğer 2 yaralı ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan Furkan K., Ertuğrul S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, Emre S. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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"Ertuğrul'un hesapları ile dolandırıcılık yapılmadı"

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Furkan K. ve Ertuğrul S. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Olayda yaralanan müştekiler, maktulün ailesi ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Yaşananları anlatan müşteki İ.A., "Biz de ne olduğunu tam anlayamadık. Ertuğrul'u normalde tanıyoruz. Abi dediğimiz biriydi. Bizi pusuya düşürdü. Kendisinin hesaplarını kullanmamız veya şirketini zarara uğratmamız söz konusu değildir. Hesapları ile dolandırıcılık da yapılmadı. Bizi çağırdı, 'Elimde ses kaydı var' dedi. Hep oturduğumuz kalktığımız bir insan olduğu için gittik. Biz gittikten sonra olaylar oldu. Ertuğrul'a elden 300 bin TL borç vermiştim ancak yaşananların bununla bir alakası yoktu. Para ödenmezse mafyanın peşine düşeceğini sarf etmedim. İlk E.K.B'ye, ardından bana ateş edildi. Sonra herkese ateş etmeye başladılar. Bana ve E.K.B'ye Ertuğrul ateş etti. Uğurcan'a da Ertuğrul ateş etmiştir" diye konuştu.

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Önceki beyanlarını tekrar etti

Olayda yaralanan E.K.B. ise önceki beyanlarını tekrar ettiğini söyledi. E.K.B önceki beyanında, Ertuğrul S.'nin kendilerini "Önemli bir bilgi var" diyerek çağırdığını ve "Uğurcan olmadan olmaz" şartı koştuğunu belirterek, "Ertuğrul beni arayarak, 'İşine yarayacak çok önemli bilgi var' dedi ve beni buluşmaya çağırdı. İ.'yi de aradı. Biz zaten İ. ile beraberdik. 'Uğurcan'ı da çağırın' dedi. Uğurcan olmadan elindekileri göstermeyeceğini söyledi. Uğurcan da geldi. Furkan zaten etrafımızda eli belinde dolaşıyordu. Ertuğrul, Uğurcan'ın kendisine borcu olduğunu söyledi. Borcuna kefil olduğumu, ben ödeyeceğimi söyledim. Furkan, Uğurcan'a yumruk attı ve silah çekti. Ertuğrul beni vurdu. Herkes kaçmaya çalıştı. Sanıklardan şikayetçiyim" ifadelerini kullanmıştı.

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"Uğurcan ile abi kardeş gibiydik"

Savunma yapan tutuklu sanık Ertuğrul S. "Uğurcan ile abi kardeş gibiydik. Uğurcan'dan ile sulh istedim. Benim haklı olduğumu görmesini ve karşı tarafla arabuluculuk yapmasını istedim. İ.A. silahına davranmasaydı ben de davranmazdım. Bana doğru ateş etti, tehdit mesajlarını da mahkemeye sundum. Öldürme kastım yoktu. Ben yardımcı olmaya çalışıyordum. Benim hesaplarım yasadışı bahis sitelerinde kullanıldı. Ticari itibarım zedelendi. 150 bin lira için bir insanın hayatına kast edecek bir insan olmadığımı banka para giriş çıkışlarına bakılarak anlaşılabilir" diye konuştu.

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Tutuklu sanık Furkan K. ise "Kastım Uğurcan'ı öldürmek değildi, ölümü beni derinden sarsıyor ve vicdan azabı çekiyorum. Ben sadece Uğurcan'a ve ayaklarına doğru ateş ettim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İlk celse verilen ifadeler

Duruşmada ilk savunmayı yapan tutuklu sanık Ertuğrul S., olayın başlangıcının banka hesaplarının kullandırılmasına dayandığını öne sürmüştü: Müştekilerden İ.A.'nın kendisine "şirket hesabı başına 40 bin lira" teklif ettiğini iddia eden Ertuğrul S., şu ifadeleri kullanmıştı:

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"İ.A., şirketimin aktif olup olmadığını sordu. Legal bir iş yaptıklarını, bankada açılan hesap başına 40 bin lira para vereceğini söyledi. Birkaç bankadan hesap açtım ve kendilerine teslim ettim, parayı peşin istedim. İlk gün sadece 10 bin TL para verdiler. Haftaya 130 bin TL'imi vereceklerini söylediler. Daha sonra bloke hesabında para olduğunu, onu almam gerektiğini söylediler. İ. ile bankaya gittik ve parayı çekerek Umut'un hesabına yatırıldı. Ancak bana vaad edilen 130 bin TL verilmedi. Bankadan çıktık. Gümüş altın işi yaptıklarını sanıyordum ancak yasa dışı bahis yaptıklarını öğrendim. Şirket hesabım kapandı, her şeyim dondu. Hakkım olan 230 bin TL'yi istedim. Sonrasında hesaptaki 300 bin TL'yi çektim. Benden o 300 bin TL'yi istedi. Beni ölümle tehdit ettiler. Beni, 'O para kanlı para, biz bu para için aile öldürdük' diyen birisi ile görüştürdüler. Zaten 230 bini benim hakkım olan paraydı, 70 bin lira onlarındı. Amerika hatlı bir numara arayarak 800 bin TL para istedi, beni tehdit etti."

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Ertuğrul S., savunmasına şöyle devam etmişti:

"E.K.B. ve İ.A. çetenin başı ve İ.A.'nın örgütü Karadağ'dan yönetiyor. Uğurcan'ı arayı bulması için aradım. Ancak sulh olmadı; Uğurcan, Furkan'ı darp etti. İ., '2'sini öldürün, sağ kalmasınlar' dedi. Silahın kabzasını görünce İ. ve E.K.'nın ayaklarına ateş ettim. Uğurcan'a ateş etmedim, Furkan ateş etmiş olabilir. Furkan ile biz teslim olduk. Mağdur olan benim, şirket hesaplarıma bloke koyduruldu. Niyetim öldürmek değildi."