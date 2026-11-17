KOCAELİ’nin Derince ilçesinde 6 gün önce gittiği İlimtepe’den dönmeyen İrfani Karaca’yı (80) arama çalışmaları sürüyor. Karaca’nın öldürülmüş olma ihtimaline karşı Cinayet Büro Amirliği ekipleri de soruşturma yapıyor.

Bolu’dan bir süre önce Derince’de yaşayan oğlunun yanına geldiği belirtilen İrfani Karaca, 6 gün önce hava almak için gittiği İlimtepe Mahallesi’nden geri dönmedi. Yakınları Karaca’ya ulaşamayınca kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. İrfani Karaca’nın, Derince’den İlimtepe’ye giden 163 numaralı otobüse bindiği ve mezarlık bölgesinde indikten sonra kaybolduğu öğrenildi. Ekipler, kadavra arama ve iz takip köpekleriyle Karaca’yı arama çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar yapılan aramalarda, İrfani Karaca’ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de Karaca’nın öldürülmüş olma ihtimaline karşı soruşturma yürütüyor.