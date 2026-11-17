Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 17.11.2026 - 14:20 Güncelleme:
Kocaeli'de hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
"Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçundan hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, ekiplerce yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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