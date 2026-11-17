Osmanlı saraylarından tarihi İstanbul sokaklarına uzanan dekorlarıyla Avrupa'nın en büyük film platoları arasında gösterilen Seka Film Platosu, öğrencilerin sinema sektörünü tanıması ve insanların tarihi film setlerini deneyimlemesi amacıyla ziyarete açılacak.

Yapımcı ve Seka Film Platosu Kurucusu Burhan Özkan, platoda düzenlenen basın toplantısında, 2010 yılında TRT için gerçekleştirilen bir projenin hazırlıkları kapsamında kurulan platonun, sonraki yıllarda yeni yapımlarla büyüdüğünü söyledi.

Platoda 2018'e kadar inşaat çalışmalarının sürdüğünü, alanın bugünkü büyüklüğüne ulaşmasında "Filinta" ve "Payitaht Abdülhamid" dizilerinin önemli rol oynadığını belirten Özkan, bu yapımlar sayesinde buranın, Avrupa'nın en büyük film platolarından biri haline geldiğini ifade etti.

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Özkan, platonun Osmanlı'nın kuruluş yıllarından 1940-1950'li yıllara kadar uzanan farklı dönemleri yansıtan dekorlara sahip olduğunu dile getirerek, "Galata sokakları, Karaköy Limanı, Pera'nın yanı sıra 98 iç mekan ve 3 sarayımız var. Topkapı, Dolmabahçe ve Yıldız saraylarının en önemli iç mekanlarının neredeyse tamamı burada kurulu." diye konuştu.

Platoda "Filinta", "Kalbimin Sultanı", "Payitaht Abdülhamid" ve "Bir Zamanlar Osmanlı" gibi yapımların çekildiğini aktaran Özkan, özellikle "Filinta"nın prodüksiyon standartlarının değişmesine katkı sağladığını, "Kalbimin Sultanı"nın ise Türk-Rus ortak yapımı olarak uluslararası işbirliğine örnek oluşturduğunu kaydetti.

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- Öğrencilere sinema eğitimleri verilecek

Burhan Özkan, bugüne kadar film ve dizi çekimleriyle öne çıkan platoyu bundan sonra ziyaretçilerle buluşturmayı hedeflediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Başta gençlerimiz olmak üzere bölge insanını buraya getireceğiz. Burası görülmeye değer, herkes için enteresan bir deneyim. Tarihi mekanları görecek, bir filmin ruhuna girecek, kendisini filmin içinde hissedecek ancak bununla yetinmeyeceğiz. Buraya gelecek gençlerimize ve çocuklarımıza çeşitli eğitimler vereceğiz. Üniversitemizle işbirliği yaparak kısa sürede sinema filminin nasıl çekildiğini öğreteceğiz."

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İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle de protokol hazırlığında olduklarını ifade eden Özkan, eğitim programlarının yaklaşık 15 gün içinde başlamasını, platonun ise en geç 1-2 Aralık'ta ziyarete açılmasını planladıklarını açıkladı.

Platonun tamamının geziye açık olacağını vurgulayan Özkan, ziyaretçi deneyimini geliştirmek amacıyla atölye çalışmalarının aşamalı olarak çeşitlendirileceğini anlattı.

- Ziyaretler ücretsiz olacak

Özkan, Kocaeli'de yaklaşık 270 bin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi bulunduğunu, 2027 sonbaharına kadar bu öğrencilerin yüzde 10 ila 20'sini platoda ağırlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

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Ziyaretlerin ücretsiz olacağını aktaran Özkan, platonun kültür turizmi açısından önemli bir destinasyona dönüşmesini amaçladıklarını, gelecek dönemde önemli bir yatırımı hayata geçirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.